Salir de Estados Unidos con TPS: los migrantes que ya no podrán regresar según Uscis

Las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) vigente o en trámite que deban salir de Estados Unidos tienen ciertas cuestiones a considerar. Para que el viaje no ponga en riesgo la documentación, es necesario primero obtener una autorización. Quienes no lo hagan, se arriesgan no solo a perderlo, sino incluso a no poder retornar al país norteamericano.

Extranjeros con TPS necesitan una autorización de viaje para salir de EE.UU.

De acuerdo con lo que establece el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), es un requisito ineludible para poder viajar y garantizarse no tener problemas con el estatus legal.

Extranjeros con TPS deben tramitar un permiso de viaje antes de salir de EE.UU. Freepik - Freepik

La entidad federal establece que hay dos escenarios posibles en los que un migrante que tiene estadía legal en EE.UU. puede complicar su situación:

Inmigrante con TPS vigente que abandona el país norteamericano sin un permiso de viaje . En este caso, puede perder el documento y tener prohibido el reingreso.

. En este caso, puede perder el documento y tener prohibido el reingreso. La misma consecuencia aplica para un extranjero con TPS en trámite que no solicita la autorización. Además de posiblemente quedarse afuera de EE.UU., el hecho de viajar sin el permiso puede resultar en el rechazo del trámite.

Cómo solicitar un permiso de viaje al Uscis, requisito para migrantes con TPS

En caso de necesitar salir de EE.UU., los extranjeros que tengan TPS vigente o en trámite deben presentar el formulario I-131. El documento inicialmente aplica para extranjeros en distintas situaciones, por lo que el siguiente paso depende del estatus del migrante.

Es importante para migrantes con TPS solicitar una autorización de viaje antes de salir del país norteamericano Florida Immigration Lawyer Blog - Florida Immigration Lawyer Blog

El Uscis indica que a las personas que ya tengan la protección y reciban la aprobación del I-131 se les entregará un formulario I-512T, que sirve como prueba del consentimiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para su salida de EE.UU.

En su regreso al territorio norteamericano, esta documentación será evaluada por un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), quien deberá autorizar el ingreso.

Por su parte, quienes tengan el TPS en trámite y se les otorgue la autorización recibirán el formulario I-512L, que se presenta como un “documento de permiso de viaje anticipado”. A fines prácticos, cumple la misma función que el I-512T.

La lista de países incluidos en el TPS

Las naciones incluidas en la lista del TPS del DHS permiten a migrantes con esas ciudadanías aplicar a la protección. La medida rige para países en los que EE.UU. considera que las condiciones son inseguras por distintos motivos.

El Uscis comunicó que muchos de los países que hoy forman parte de la lista de TPS serán retirados próximamente Wilfredo Lee - AP

Formalmente, el listado está compuesto por:

Birmania (Myanmar)

El Salvador

Etiopía

Haití

Honduras

Líbano

Nicaragua

Nepal

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Ucrania

Venezuela

Yemen

A pesar de que el Uscis aún presenta este listado como el oficial, lo cierto es que sobre la mayoría de los países ya se anunció el retiro y muchos de ellos, como Venezuela, Birmana, Etiopía y Somalia, tienen fecha de final confirmada para el TPS.

Por su parte, otros casos como los de Sudán del Sur, Nicaragua, Nepal y Honduras se encuentran en medio de disputas judiciales para determinar si finalmente son suspendidos o no.