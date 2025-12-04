El país que recibirá más de 200 migrantes deportados de Estados Unidos cada semana

En medio de las tensiones entre Donald Trump y Nicolás Maduro, el Ministerio de Transporte de Venezuela anunció que recibirá a más de 200 migrantes de EE.UU. cada semana, en una reanudación de los vuelos de deportación.

El comunicado del gobierno de Venezuela sobre los migrantes deportados de EE.UU.

“La Autoridad Aeronáutica de Venezuela informa que ha recibido la solicitud del gobierno de EE.UU. para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país", señaló el comunicado del organismo del país latino.

Este anuncio se produjo días después de que Trump amenazara al territorio con el cierre total del espacio aéreo.

Las autoridades de Venezuela indicaron que la administración de Trump hizo el pedido Instagram/mintransporte_ve

Según el aviso publicado por el Ministerio de Transporte venezolano en Instagram el martes 2 de diciembre, Nicolás Maduro autorizó el ingreso de las aeronaves operadas por Eastern Airlines desde Phoenix, Arizona, hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Previamente, en un aviso el 29 de noviembre pasado en Truth Social, Trump advirtió a las aerolíneas que operaran en Venezuela que el espacio aéreo debía considerarse “cerrado en su totalidad”, así como a “pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”.

Trump advirtió del cierre del espacio aéreo en Venezuela, en medio de las tensiones con Maduro Truth Social/Donald Trump

Mientras, la administración de Maduro anunció que se reanudarían los vuelos periódicos semanales, los miércoles y viernes, tal como se fijó en el acuerdo entre ambos países hace 11 meses. Según El País, se repatriaría a más de 200 migrantes a Venezuela.

Novedades de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

Trump suspendió el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 2021 para venezolanos el 7 de noviembre pasado y, esta semana, anunció que intensificó la revisión de los estatus de residencia permanente legal otorgados a ciertos países, entre los que se encuentra el latino.

A su vez, EE.UU. sostiene desde agosto un amplio despliegue militar en el Caribe, que se enmarcó en el envío del portaaviones más grande del mundo, con el objetivo de combatir el narcotráfico.

Maduro y Trump mantuvieron una conversación telefónica en noviembre pasado AFP/AP

El presidente norteamericano confirmó que mantuvo una conversación telefónica con Maduro el mes pasado, aunque no ofreció detalles. “No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí”, indicó ante la prensa desde Florida, cuando estaba a punto de regresar a Washington el domingo pasado.

Cuál fue el último vuelo de migrantes deportados de EE.UU. a Venezuela

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lidera los operativos de las redadas intensificados por orden de Trump en todo EE.UU., desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Según publicó EFE, el miércoles 26 de noviembre se ejecutó el último vuelo de repatriación de migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos a su país de origen, previo a la advertencia del mandatario republicano sobre el cierre del espacio aéreo.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a las 11.45 horas (hora local), con 175 ciudadanos procedentes del país latino que fueron deportados por las autoridades estadounidenses.

En tanto, aerolíneas de otros países, como Iberia, Air Europa, Plus Ultra, Tap, Avianca, Gol, Latam y Turkish Airlines suspendieron sus vuelos hacia Venezuela.