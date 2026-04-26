La regla del Uscis que muestra cuál es la diferencia entre un refugiado y un asilado en EE.UU.

Para aquellos migrantes que buscan protección ante la guerra o la persecución en sus países de origen, las reglas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) marcan diferencias importantes entre los refugiados y los asilados. Aunque ambas figuras permiten escapar de situaciones de riesgo, el proceso cambia por completo según la situación del solicitante.

¿Qué es un asilo para el Uscis?

En su web oficial, el Uscis cataloga al asilo como una forma de protección para personas que ya se encuentran dentro del territorio estadounidense o que llegan por medio de una entrada oficial.

o que llegan por medio de una entrada oficial. Para calificar, el interesado debe demostrar que su temor está ligado a la posibilidad de sufrir persecución por motivos de etnia, religión, nacionalidad, opinión política o por pertenecer a un grupo social específico.

El Uscis considera asilados a los migrantes que cumplen con estas condiciones / Instagram @uscis Uscis

Actualmente, existen dos vías posibles para tramitar este estatus legal en los Estados Unidos:

El proceso afirmativo: ocurre cuando el individuo presenta su solicitud directamente ante el Uscis sin estar bajo un proceso de expulsión.

ocurre cuando el individuo presenta su solicitud directamente ante el Uscis sin estar bajo un proceso de expulsión. Asilo defensivo: se activa cuando una persona enfrenta un juicio de deportación y utiliza el pedido de protección como una defensa legal ante un tribunal de inmigración. Una de las mayores dificultades de este camino es la espera para obtener el permiso de empleo, ya que el solicitante debe aguardar al menos 150 días después de su solicitud inicial.

¿A quiénes considera el Uscis refugiados?

El estatus de refugiado también se otorga a personas extranjeras que solicitan protección fuera del territorio estadounidense.

El propio Uscis señala que el proceso suele comenzar a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o mediante una embajada estadounidense en el extranjero.

A diferencia de los asilados, estos deben superar más verificaciones de antecedentes, controles de seguridad y entrevistas antes de pisar suelo estadounidense.

Así hace Uscis para catalogar determinar cuando un extranjero pertenece a la categoría de "refugiado" Freepik/Uscis - Freepik/Uscis

Una vez que el gobierno de Estados Unidos autoriza su entrada, el refugiado recibe beneficios inmediatos. Este perfil cuenta con autorización de trabajo desde el momento de su llegada y recibe asistencia para el reasentamiento, como apoyo en vivienda, atención médica y servicios de empleo. Además, la ley exige que el refugiado solicite su green card tras cumplir un año de estancia legal en el país.

Diferencias clave entre asilados y refugiados para el Uscis

Los refugiados son examinados antes de entrar al país, mientras que los asilados permanecen en territorio estadounidense cuando el Uscis o los tribunales evalúan su caso.

Este factor genera diferencias en los tiempos de procesamiento, dado que el sistema de asilo enfrenta retrasos significativos por la saturación de las cortes migratorias.

Cómo saber si a un migrante le corresponde el estatus de asilado o refugiado en Estados Unidos, según el Uscis / Instagram @uscis Uscis

El éxito del trámite, en los dos casos, depende de la capacidad para probar que el regreso al país de origen representa una amenaza real para la vida del individuo por los motivos mencionados anteriormente. De no ser así, la agencia podría rechazar el pedido.