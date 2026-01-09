Quién era el migrante hondureño que murió bajo custodia del ICE en Texas

El Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó la muerte de un inmigrante hondureño que se encontraba bajo su custodia en Texas. Se trata de Luis Gustavo Núñez Cáceres, que tenía 42 años.

La muerte de un migrante hondureño bajo custodia del ICE

La dependencia dio a conocer en un comunicado que Luis Gustavo Núñez Cáceres, un inmigrante nacido en Honduras, de 42 años, falleció el pasado 5 de enero en el hospital HCA Houston Healthcare, ubicado en la ciudad de Conroe, condado de Montgomery, en Texas.

La agencia informó que el migrante falleció en un hospital del área de Houston, después de ser ingresado por problemas crónicos de salud relacionados con el corazón HCA Houston Healthcare Conroe - HCA Houston Healthcare Conroe

El ICE señaló que el hombre murió después de ser ingresado por problemas de salud crónicos relacionados con el corazón.

El 5 de enero, aproximadamente a las 4.31 hs (hora central), el HCA notificó al personal de la agencia que habían declarado el fallecimiento de Núñez, quien ingresó en el hospital el 23 de diciembre de 2025 por complicaciones relacionadas con una insuficiencia cardíaca congénita.

El migrante fue trasladado a HCA en Conroe debido a una exacerbación de insuficiencia cardíaca congestiva. El 31 de diciembre de 2025, sufrió múltiples emergencias médicas que pusieron en peligro su vida, y el personal médico lo trasladó a la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció hasta su fallecimiento, informaron fuentes oficiales.

Quién era Luis Gustavo Núñez Cáceres, fallecido en custodia del ICE

De acuerdo con una publicación en Facebook, de Mirna Orellana, una biógrafa de la zona de Olanchito, Núñez Cáceres era soltero, hijo de una enfermera y nacido en la comunidad de Agalteca, en el municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán, Honduras.

El ICE indicó en el comunicado que en una fecha desconocida, ingresó de forma ilegal a Estados Unidos, en un lugar desconocido y sin ser inspeccionado, admitido o puesto en libertad condicional (parole) por un oficial de inmigración.

Fue el 17 de noviembre del año pasado cuando agentes del ICE lo arrestaron durante un operativo en Houston y lo llevaron al Centro de Procesamiento Montgomery en Conroe. El 25 de noviembre de 2025, fue trasladado al Centro de Procesamiento Joe Corley, en la misma ciudad.

Muertes de migrantes bajo cuidados del ICE en 2025

Un reporte de The Guardian, publicado en diciembre, indica que 32 personas murieron bajo custodia del ICE en 2025.

Añaden que en diciembre se hubo seis muertes de migrantes bajo custodia del ICE. “El número de muertes este año marca el nivel más alto desde 2004″, indican.

Defensores de derechos humanos, abogados de inmigración y legisladores han denunciado las condiciones deterioradas en los centros de detención del ICE AP

Setareh Ghandehari, directora de defensa de Detention Watch Network, una organización sin fines de lucro que ha rastreado las muertes de inmigrantes en custodia, comentó al medio: “Esto es resultado del deterioro de las condiciones dentro de los centros de detención de ICE”.

El informe señala que a medida que los centros de detención en Estados Unidos se saturan, defensores de derechos humanos, abogados de inmigración y legisladores han denunciado condiciones insalubres, alimentación inadecuada y atención médica deficiente.

Los últimos migrantes reportados como fallecidos, procedentes de Haití, Nicaragua, Eritrea y Bulgaria, murieron entre el 12 y el 15 de diciembre, según reportes del ICE.