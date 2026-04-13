En California: la doctora venezolana que fue detenida por el ICE cuando iba a una cita migratoria de rutina

Una doctora venezolana que trabaja en el sistema de salud del sur de Texas iba de camino a una cita migratoria en California cuando fue abordada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Pese a que cuenta con permiso de trabajo y un caso de asilo pendiente, fue trasladada a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La detención provocó indignación en la comunidad médica.

La Dra. venezolana detenida por el ICE de camino a su cita migratoria en California

El pasado sábado 11 de abril, Rubeliz Bolívar se disponía a tomar su vuelo hacia Santa Bárbara, desde el Aeropuerto de McAllen, en Texas.

La mujer debía asistir a una cita migratoria en California junto con su hija de cinco años. Pese a sus compromisos para resolver su solicitud de asilo con su esposo, las autoridades de la CBP la detuvieron.

La Dra. venezolana posee un permiso de trabajo válido y viajaba con su hija de cinco años cuando fue detenida por el ICE @bibibolivarmd

Según informó The New York Times, la doctora presentó un permiso de trabajo válido hasta 2030 a los agentes fronterizos. "Eso no es válido. Ningún documento de Venezuela es válido“, le respondieron, según su esposo, Milenko Faria.

En su relato, Faria agregó que Bolívar les dijo que ella tenía casos de inmigración pendientes, una solicitud de asilo y una tarjeta de residencia, a través de su esposo. No obstante, ningún argumento bastó, y los agentes federales la detuvieron.

La historia migratoria de la doctora: asilo, permiso laboral y proceso de residencia en EE.UU.

Según su testimonio, Faria habría ingresado a Estados Unidos en el 2015 tras huir de Venezuela. Activista opositor al gobierno de Nicolás Maduro solicitó asilo debido a que habría sido amenazado por la policía secreta. Su esposa, médica en Venezuela, se unió a él un año después, y bajo los términos legales, tenía derecho a ser incluida como beneficiaria derivada en su solicitud.

Durante sus primeros años en el país, residieron en Santa María, California, al noroeste de Santa Bárbara. Allí, Faria trabaja para una empresa que fabrica placas de Petri, tubos y otros dispositivos médicos.

Luego de dar a luz, Bolívar estudió y aprobó los exámenes para obtener la licencia de médica en Estados Unidos. Posteriormente, fue aceptada para un programa de residencia en McAllen, Texas, y se mudó allí con su hija. El esposo se quedó en California, en donde esperaba recibirlas esa semana, pero nunca llegaron.

La Dra. venezolana que fue detenida por el ICE en Texas

Los documentos judiciales revisados por The New York Times indican que el empleador de Faria también accedió a patrocinarlo para obtener la residencia permanente. Con este caso, suman dos solicitudes de inmigración pendientes.

Ahora, Bolívar y su hija permanecen bajo custodia, mientras Faria trabaja en el Estado Dorado para conseguir representación legal con el propósito de obtener su liberación.

La reacción en Texas tras la detención: impacto en el sistema sanitario y críticas al ICE

En el sur de Texas, líderes del sistema de salud y compañeros de la doctora condenaron su arresto. Alegaron que la detención socava la atención en salud en un área con escasez de médicos, calificada como una zona desatendida a nivel federal.

“Detener a médicos que atienden a poblaciones desfavorecidas es más que una imprudencia: es una crueldad”, manifestó Francisco Torres, médico supervisor de la región.

Otros profesionales destacaron su excelencia en la materia. “La Dra. Bolívar es una de las mejores residentes con las que hemos tenido el privilegio de trabajar”, ​​expresó el Dr. Michael Menowsky, quien supervisa a los residentes en el programa de medicina de emergencia del South Texas Health System.

La Dra. venezolana detenida por el ICE trabaja en una zona del sur de Texas con escasez de médicos @bibibolivarmd/archivo

Desde su lugar, Víctor Haddad, alcalde interino de McAllen, cuestionó los motivos del arresto. “La doctora Bolívar hizo todo correctamente. Cumplió con las normas. Dedicó su vida a curar a los demás”, sostuvo.

En esa línea, agregó que es “brillante, dedicada y querida tanto por los pacientes como por el personal”, y calificó la detención como “desgarradora y profundamente inquietante”.

El arresto de Bolívar surge a una semana de que los agentes federales pusieran bajo custodia al Dr. Ezequiel Veliz, un médico de familia venezolano de 32 años. El profesional extranjero fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en un puesto de control en el sur de Texas, cuando conducía hacia Houston.

Este caso, junto con el de Bolivar, fue señalado por abogados de inmigración como un ejemplo de la aplicación “indiscriminada” de las leyes migratorias bajo la actual campaña de deportaciones masivas.