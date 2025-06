Llegó a EE.UU. como au pair, la empresa le “arrebató” su sueño y así consiguió la green card: “Hay que trabajar duro”

Karen aterrizó en Estados Unidos llena de entusiasmo y planes. Viajó desde Argentina para integrarse al programa de intercambio cultural Au Pair y comenzar una nueva etapa de su vida. Sin embargo, lo que inició como un sueño, se complicó, dado que la empresa casi la deja sin trabajo y tuvo que enfrentar las dificultades sola. Tres años después, logró conseguir su green card y compartió su experiencia: “Hay que trabajar duro”.

Así fue el primer año de una argentina en EE.UU. como au pair

Según contó en un video que publicó en su cuenta de Tiktok, Karen llegó en 2022 a Estados Unidos para trabajar como niñera en el marco del programa de intercambio cultural Au Pair. No fue fácil, dado que era la primera vez que viajaba sola fuera de su país y que debía comunicarse en otro idioma. La joven reconoció que los primeros días tuvo sensaciones encontradas: “ilusión, felicidad, miedo y un montón de cosas más”.

Una argentina emigró a EE.UU. como au pair y contó cómo obtuvo la visa

El primer año en EE.UU. trabajó con una familia de Connecticut, a pocos kilómetros de Nueva York. Allí cuidó a dos niñas, de nueve y 13 años. Con ellas creó una relación tan cercana que, cuando tuvo que cambiar de destino, se angustió. “Fue muy duro por el vínculo que creé”, comentó. Sin embargo, aún puede visitarlas, dado que ahora vive a 40 minutos de distancia en auto.

Su segundo año como niñera, esta vez en Nueva York

El cambio de familia también trajo un cambio de estado: Karen se mudó a Nueva York. “Buscaba un vínculo más familiar para tener esa experiencia, ya que mi familia anterior estaba divorciada”, contó. Sin embargo, no lo consiguió. “No era lo que yo esperaba”, señaló.

A pesar de que no sintió la conexión esperada, valoró la hospitalidad del nuevo hogar. “Esto no quiere decir que no hayan sido una excelente familia anfitriona y estoy más que agradecida con ellos. Es simplemente entender que las culturas son diferentes”, explicó.

Karen llegó a EE.UU. en 2023, con un programa de intercambio cultural Au pair

Un golpe inesperado por el fin del programa Au Pair: “Me arrebató mi sueño”

A poco tiempo de terminar su segundo año en EE.UU., Karen recibió un golpe inesperado. “La empresa me arrebató mi experiencia, mis planes, mi sueño y mucho más”, lamentó. Según detalló, la organización la sacó del programa y le dio solo una semana para resolver su situación migratoria en EE.UU.

A pesar del impacto, no estuvo sola. “Mi familia anfitriona, muy molesta por esta decisión, decidió salirse del programa y me permitió que me quedara en su casa después de hacer mi cambio de estatus”, relató.

Su camino hacia la green card y un consejo para otros migrantes

Tras quedar fuera del programa, la familia con la que vivía tomó una actitud clave: “Decidieron patrocinarme para poder conseguir mi residencia estadounidense”.

Karen contó que finalmente esa solicitud de green card no se concretó. No obstante, consiguió un permiso de trabajo y, finalmente, recibió su green card “hace unos días”.

Luego de tres años en EE.UU., Karen obtuvo su green card freepik

Pese a las dificultades, la joven buscó dejar un mensaje de aliento para quienes se enfrentan a situaciones similares. “La vida te va a poner más de una vez a prueba. Y es ahí donde más tenés que creer y confiar en vos. Los sueños se van a cumplir, pero hay que trabajar duro por ellos”, concluyó.