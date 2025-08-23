Es colombiano y migró a EE.UU., pero regresó porque no fue lo que esperaba: “Nunca es fácil volver a comenzar”

El colombiano Jhoan Rivera vivió durante tres años en Estados Unidos, pero descubrió que la vida en el país norteamericano no era lo que pensaba. Tras llegar sin nada, trabajar duro y sufrir un accidente que lo dejó en silla de ruedas, el migrante decidió regresar a Colombia. Desde su país natal contó como fue tomar la decisión.

Migró de Colombia a EE.UU. y ahora decide regresar a su país

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, el migrante latino reveló los desafíos que enfrentó al llegar a Estados Unidos en julio de 2022 sin nada y contó que tras tres años en el territorio norteamericano decidió regresar a su país de origen. “Mi historia acá en Estados Unidos no ha sido para nada fácil”, manifestó Rivera.

Es colombiano, migró a EE.UU. y ahora se regresa porque no fue lo que pensaba

El colombiano señaló sobre su experiencia al migrar: “Este es un país de muchas oportunidades, pero a mí me ha dado esas oportunidades, pero también me ha quitado muchas cosas valiosas”.

Según relató, el migrante llegó a Estados Unidos con su familia, pero sin dinero, sin tener dónde comer ni un lugar donde dormir. “Gracias a Dios es un país donde usted avanza fácil si se propone a trabajar duro y tiene una pareja que no apoya y le ayuda”, señaló.

Rivera explicó que desde su llegada al territorio estadounidense le habían sucedido diferentes situaciones que lo hicieron volver a comenzar de cero. Primero se le quemó la casa en la que había comenzado a vivir con su familia y tuvo que construir un nuevo hogar.

Luego tuvo un accidente mientras jugaba con su hija, de 8 años, en la piscina de su casa. El incidente le causó una lesión en la médula y dejó su cuerpo completamente paralizado. Ahora utiliza una silla de ruedas y, tras meses de terapia, puede mover sus brazos.

“Volver a comenzar nunca es fácil, menos en un país donde no tenemos el resto de nuestra familia”, apuntó.

El colombiano sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas pero logró recuperar parte de su movilidad Captura TikTok

El migrante latino concluyó: “Tres años lejos de mi país, viviendo lo mejor y lo peor… Hoy tomo la decisión de regresarme con el corazón lleno de aprendizajes“.

Cómo fue su regreso a Colombia

En otro video, el colombiano compartió cómo regresó esta semana a su país natal junto a su familia, donde fue recibido con mucha emoción por sus seres queridos.

Ante los diferentes cuestionamientos que recibió en TikTok sobre su decisión de abandonar Estados Unidos ante las posibilidades médicas de ese país, Rivera explicó que podía lograr sus sueños en cualquier parte del mundo.

El colombiano regresó los primeros días de agosto a Colombia y fue recibido por su familia Captura TikTok

“Yo me vine para Estados Unidos con unas metas y unos sueños que quería cumplir. Y lo importante de todo esto no es si yo voy a cumplir esos sueños en Estados Unidos o si los voy a cumplir en Colombia, lo importante es tenerlos acá en mi cabeza, en mi mente, plasmarlos y hacerlos realidad”, consideró.

Sobre sus metas aseguró: “Yo los tengo en mi cabeza. Yo los pienso cumplir. Eso es lo más importante”. “No importa dónde estén, simplemente hay que salir a buscar los sueños, hay que salir y hay que plasmarnos metas para poder cumplirlas y para que algo pase en nuestras vidas”, aconsejó para concluir.