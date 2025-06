Vivió 20 años en Estados Unidos y cuenta su duelo al decidir regresar a México: “Ha sido muy difícil”

Iris Estrada emigró hace dos décadas a Estados Unidos. Allí formó una familia, crio a sus hijas y construyó su vida. Sin embargo, tiempo atrás, tomó una decisión que puso su mundo de cabeza: volver a México, su país de origen. El proceso de regreso a su tierra natal se convirtió en una experiencia intensa y abrumadora, tanto a nivel físico como emocional. “Es un duelo que tengo que pasar”, reconoció.

Volver a México después de 20 años: “Duelo migratorio”

“Estoy en el proceso de regresar a México después de más de 20 años de vivir aquí en Estados Unidos y honestamente ha sido muy difícil”, comentó Iris Estrada en un video que publicó en su cuenta de TikTok. Según comentó, la experiencia le resulta agotadora “en todos los aspectos”, tanto por el desgaste físico como mental que implica volver a cambiar de país.

Vivió 20 años en EEUU y regresó a México

Si bien explicó que se trata de una decisión analizada y consensuada con su esposo, no le resulta sencilla. La mudanza agregó, implica una nueva separación de amigos y relaciones que tejió en los años que lleva en Estados Unidos. Y es un golpe anímico importante. “He tenido que procesar que personas relevantes para mí no van conmigo y se quedan atrás. Es un duelo que tengo que pasar”, explicó.

“Tener que mudarte a otro país, aunque sea a tu propio país, no se compara con el mudarte solo de casa”, reflexionó. Para ella, este regreso no es una vuelta simple: es una transformación de vida. “Tienes que lidiar con muchos duelos y tienes que madurar, quieras o no”, aseguró.

Por qué decidió regresar a México, tras 20 años en Estados Unidos

Iris explicó que el contexto que se vive actualmente en Estados Unidos, con políticas migratorias cada vez más duras, fue uno de los motivos por los que su familia decidió volver a México. “Todos los días se están cambiando las políticas y lamentablemente cada vez se está poniendo más cabrón este país”, detalló.

La llegada de Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca, con los cambios y restricciones que impuso para los extranjeros en Estados Unidos la impulsó a considerar el regreso a su tierra natal e iniciar el proceso migratorio inverso con documentos, formularios y gestiones complejas entre dos naciones que, dijo, pueden ser agotadores.

Preparar la mudanza de un país a otro, requiere de un gran esfuerzo físico y mental, dijo la mujer

Estas son las dificultades que implica volver a migrar

La mujer explicó que no es fácil desarmar la vida que construyó con su familia en EE.UU. y mudarse nuevamente a México. Los trámites y gestiones son complicados y estresantes. “Mover tu dinero de un país a otro es otro problema", mencionó. Pero no es la única dificultad, tampoco es tan fácil trasladar las cosas que se quieren llevar de un lugar al otro.

En su caso, señaló que su familia planea llevar su auto a México y remarcó que para ello hay que hacer muchas gestiones. “Hay que legalizarlo y ver cómo lo vas a mandar”, relató.

Aunque organizó con tiempo la doble ciudadanía de sus hijas y formalizó su matrimonio para no tener problemas, reconoció que no había imaginado todos los pasos y trámites que necesitaría hacer. “Quisiera que existiera una lista o que alguien te dijera cómo hacer las cosas porque, por muy preparado que tú sientas que estás, en realidad no lo estás”, afirmó.

Antes de regresar a México, la familia puso en venta su casa en EE.UU. rSnapshotPhotos

Estrés y agotamiento físico: el duro proceso de migrar por segunda vez

La suma de trámites, mudanza y emociones comenzó a pasar factura en Iris. “Me siento cansada, ya como que quiero terminar con esto”, expresó.

La mujer contó también que un factor que le suma estrés es que además puso en venta su casa en Estados Unidos. “Son muchas cosas. Mucho papeleo, mucho trámite y la mente se cansa”, dijo.