Es cubano, con ciudadanía americana y creó una app con recompensas para denunciar a migrantes indocumentados

En un contexto de crecientes tensiones migratorias en varios estados del país norteamericano, Enrique Tarrio, figura política vinculada al presidente Donald Trump y líder de los Proud Boys, una organización de extrema derecha, asumió recientemente la dirección de ICERaid, una aplicación diseñada para que los usuarios reporten la presencia de personas indocumentadas en Estados Unidos.

De qué trata la app para denunciar a migrantes indocumentados

ICERaid, acrónimo de “Intelligence Crowdsourcing and Engagement Rewards for American Intelligence and Defense”, es una herramienta digital que opera mediante tecnología Web3 y promueve la participación ciudadana en tareas de control migratorio. Su objetivo, según el comunicado oficial, es permitir que cualquier persona pueda enviar información sobre supuestas actividades ilegales relacionadas con la inmigración, a cambio de incentivos económicos entregados en una criptomoneda propia llamada $RAID, basado en la red blockchain Solana.

Enrique Tarrio fue nombrado como "zar" de la aplicación que busca delatar a inmigrantes indocumentados Foto X @NobleOne

La aplicación se presenta como un sistema que facilita la colaboración con las autoridades migratorias. Los usuarios pueden subir imágenes y datos vinculados a presuntas infracciones de leyes, que incluyen la obstrucción de los procesos de deportación.

La plataforma no solo pretende generar alertas, sino también almacenar evidencia digital validada a través de inteligencia artificial y participación masiva en línea (crowdsourcing). Esto permite la construcción de una base de datos con contenido aportado por la comunidad, al que luego podrían acceder agencias gubernamentales o socios estratégicos.

Según el equipo detrás del proyecto, las contribuciones de los usuarios serán tratadas con anonimato y seguridad. También se organizan desafíos semanales donde quienes reporten más casos pueden recibir bonificaciones.

El oriundo de cuba es líder de los Proud Boys, una organización neofascista, ​​​​ultranacionalista y​​​ de extrema derecha vinculada con el supremacismo blanco​ Foto X @NobleOne

¿Quién es Enrique Tarrio, el nuevo líder del proyecto ICERaid?

El ciudadano americano de origen cubano fue designado como director de la aplicación, un cargo que él mismo bautizó como “zar de ICERaid”.

Durante una conferencia de prensa, Tarrio explicó que su papel consistirá en fortalecer el alcance de la plataforma, organizar campañas de recompensas y promover su uso como herramienta ciudadana.

“Me siento honrado de servir como zar de ICERaid y de liderar una plataforma que empodera a los estadounidenses para proteger los valores y la seguridad de nuestra nación”, afirmó tras el nombramiento de sus funciones. “Me comprometo a garantizar que la app se convierta en una herramienta poderosa para que las comunidades defiendan el Estado de derecho y recuperen la seguridad en EE.UU.”, agregó.

Tarrio ha tenido una trayectoria pública controversial. Fue una figura central en el movimiento “Latinos por Trump” en Florida, y posteriormente condenado por su papel en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Sin embargo, recibió el indulto del presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato en 2025.

Además de su paso por los Proud Boys y su liderazgo en campañas conservadoras, se encuentra actualmente implicado en una demanda colectiva. Junto a otros miembros del grupo, acusa al Departamento de Justicia y al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de persecución política por las condenas relacionadas con el asalto al Capitolio.

La demanda presentada el 6 de junio de 2025 exige una compensación de 100 millones de dólares. Durante la conferencia donde se anunció esta acción legal, Tarrio criticó duramente a legisladores que, según él, se muestran más dispuestos a defender a migrantes sin papeles que a ciudadanos como él, procesados por sus convicciones.

En 2021, fue condenado por su papel en los disturbios en el Capitolio; sin embargo, recibió el indulto del presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato en 2025 Allison Dinner - FR171780 AP

Respuesta ante las redadas y el clima migratorio actual

El lanzamiento de ICERaid ocurre en un momento marcado por redadas migratorias en varios estados, que incluyen operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en sitios de trabajo y espacios públicos. Según Tarrio, el crecimiento de la aplicación es una respuesta directa a la necesidad de apoyar a las autoridades federales ante un clima de tensión.

La plataforma busca ampliar su presencia en zonas con alta población migrante. Tarrio ha mencionado planes para extender la app a otros estados y cerrar alianzas con plataformas de verificación de identidad y servicios de geolocalización.

También proyectan lanzar nuevas funcionalidades, que incluyen mapas de alertas en tiempo real y herramientas para categorizar el tipo de infracción reportada. Además, sus desarrolladores planean incorporar algoritmos que descarten automáticamente contenido duplicado o manipulado.