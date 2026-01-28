Es ecuatoriana en Minneapolis, se enfrentó al ICE y reparte comida gratis a migrantes que no pueden salir de sus casas

Una activista ecuatoriana de Minneapolis, Mayra Guevara, decidió empezar a repartir despensas para los migrantes que evitan salir de sus casas ante la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según relató, oficiales incluso se presentaron en su casa y la amenazaron.

De patrullajes vecinales contra el ICE a una red de ayuda solidaria

Guevara comenzó su activismo con recorridos por la ciudad para alertar sobre la presencia del ICE. Durante esas jornadas pidió a la comunidad que permaneciera en casa, evitara el trabajo presencial y redujera cualquier exposición en la vía pública para no ser víctimas de arrestos migratorios.

Muchos migrantes deciden quedarse en sus casas por temor a los oeprativos migratorios Ashlee Rezin� - Chicago Sun-Times�

Tras esto, la ecuatoriana organizó una colecta y armó un plan de asistencia directa para los migrantes que permanecían en sus hogares.

Su propia casa pasó a funcionar como una despensa comunitaria. En la sala reunió pañales, alimentos y artículos de higiene personal.

“Este fin de semana completamos 200 despensas”, dijo en diálogo con Univision. Al inicio, las entregas incluyeron pañales, leche y toallas, pero con el tiempo, las donaciones ampliaron el contenido hasta cubrir todo lo indispensable para una familia.

Las amenazas de agentes federales para la ecuatoriana en Minneapolis

Guevara le contó a Univision que agentes federales la interceptaron en su domicilio para intimidarla. “Decían que yo tenía ilegales en mi casa. Me amenazaron diciéndome que ‘dejara de seguirlos’”, relató al medio citado.

A pesar de ese episodio, la activista continuó con las entregas de alimentos, bienes esenciales y los informes sobre posibles operativos del ICE en el área. Ella misma carga las despensas en su camioneta y sale a repartirlas.

Mayra Guevara recoge alimentos que luego reparte entre los migrantes que deciden quedarse encerrados en sus casas por temor al ICE facebook.com/MayGcadenas

En su cuenta de Facebook se pueden ver imágenes de los víveres que recoge para entregar junto a otros miembros de los “Patrulleros de Minnesota”, escudo que figura en las fotografías.

El encierro forzado de una madre ecuatoriana por temor al ICE

Guevara compartió el caso de Lizbeth, otra migrante ecuatoriana que decidió no salir de su casa después de un episodio con los agentes migratorios y que ahora recibe la ayuda de las despensas.

“Nos allanaron toda la casa con armas, mi hija apenas tenía tres meses de nacida y ellos forcejearon nuestras puertas”, relató Lizbeth.

La activista también alerta sobre posibles agentes del ICE en el área de Minneapolis facebook.com/MayGcadenas

A ese temor se sumó la muerte de Renée Good, una mujer, de 37 años de edad que era ciudadana estadounidense y murió tras ser abatida por un agente migratorio.

Lizbeth expresó su angustia: “¿Qué podemos esperar nosotros como latinos? Nos pueden agredir hasta peor, o lo mismo, ¿qué nos espera? La muerte también".

El temor de la migrante no surgió solo por lo vivido en su casa. Ese mismo día recibió imágenes que mostraron la presencia de agentes federales afuera de un supermercado ubicado a poca distancia de su casa. Para ella, ese dato confirmó la decisión de permanecer encerrada. Mientras tanto, Guevara se esfuerza en expandir su ayuda enfocada en familias vulnerables y madres solteras.