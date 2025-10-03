Es latina casada con un miembro de la Fuerza Aérea de EE.UU., pero el ICE la detuvo igual tras una cita por su green card

Juana McIntosh, una migrante mexicana casada con un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue detenida en Atlanta, Georgia, durante una entrevista de su proceso de solicitud de residencia permanente, mientras su esposo se encontraba desplegado en Medio Oriente.

El arresto de una migrante mexicana en Atlanta durante cita con el Uscis

El 16 de julio, la mujer asistió a una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para avanzar en su trámite para obtener la green card. Durante la cita, funcionarios le pidieron información sobre la presencia de su patrocinador, su esposo Jason McIntosh, un sargento de 41 años especialista en sistemas de red de la Fuerza Aérea.

Ella explicó que su marido estaba en una misión militar en el extranjero, pero los oficiales le respondieron que no podía estar ausente y la detuvieron.

Jason recordó la llamada angustiante de Juana. “Me llamó y me dijo que la estaban arrestando. Entré en pánico e inmediatamente sentí un poco de náuseas porque fue totalmente inesperado. ¿Qué debo hacer cuando estoy a miles de kilómetros de distancia?”, le dijo a Newsweek.

Antecedentes migratorios: los motivos del arresto

Las autoridades confirmaron que Juana ingresó a Estados Unidos sin autorización en 2012 y fue expulsada en tres ocasiones.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, calificó esta situación como “un delito grave” y afirmó que “actualmente está esperando los procedimientos de deportación”.

El abogado de Juana McIntosh, J. Britt Thames, explicó que el arresto ocurrió durante el trámite de ajuste de estatus. Ella había solicitado la residencia tras recibir libertad condicional como cónyuge de un militar activo.

“En el pasado, si se negaba a un solicitante, se lo colocaba en un proceso de deportación con la corte de inmigración y estaba en el expediente de no detenido. Desafortunadamente, las políticas actuales de la administración llevaron a que la Sra. McIntosh fuera detenida porque tenía una orden de deportación anterior de un encuentro anterior en 2012 en la frontera”, sostuvo el abogado.

El pedido de la familia de la migrante por su liberación: “Desgarrador”

Juana McIntosh tiene dos hijos de una relación previa, quienes permanecen en California bajo el cuidado de su padre en el momento del arresto.

“Los niños también extrañan a su madre. Esperan que podamos arreglar esto y terminar pronto”, afirmó Jason, quien contó que conoció a su esposa en 2018 y que se casaron en 2021. “Ella no merece ser detenida, y es realmente desgarrador para nuestra familia”, lamentó.

Ahora, enfrenta un proceso de deportación

Qué cargos enfrenta Juana McIntosh y cómo avanza su caso migratorio

De acuerdo con su abogado, Juana enfrenta cargos bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El expediente señala que, al solicitar su ingreso en 2012, no presentó documentos válidos como visa, pasaporte o tarjeta de cruce.

Thames indicó que en ese momento utilizó un nombre falso, Patricia Montejo Chávez, lo que quedó asentado en los registros de inmigración. El letrado advirtió que el ICE mantiene la detención de su clienta y que no respondió a los pedidos de alternativas, como el uso de métodos de monitoreo electrónico.

Ante esta situación, la familia McIntosh recurrió a legisladores de Georgia en busca de respaldo. Entre ellos, el congresista Sanford Bishop y los senadores demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff. El objetivo es lograr la liberación de Juana y que continúe su caso en el sistema de inmigración sin estar bajo custodia.

Mientras tanto, ella ya tuvo audiencias en agosto y espera otra programada para el 14 de octubre. “Inicialmente, me sentí triste y enojado después del arresto de mi esposa, pero ahora me siento más esperanzado”, concluyó Jason.