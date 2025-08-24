Es mexicano, fue deportado cuatro veces de EE.UU. y regresó: el ICE lo arrestó y recibió una dura condena

Nery Flores-Flores, un mexicano que había sido deportado en varias ocasiones de Estados Unidos, fue arrestado por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Tras regresar ilegalmente a ese país y contar con antecedentes penales, recibió una condena de prisión.

La sentencia del migrante Nery Flores-Flores

Según una publicación del ICE en sus redes sociales, Flores-Flores fue sentenciado la semana pasada en un tribunal federal a 65 meses de prisión por reingreso ilegal, tras haber sido deportado cuatro veces y retornar voluntariamente en dos oportunidades.

Los agentes arrestaron a Flores-Flores junto a otro inmigrante ilegal de México que habían ingresado sin autorización a un rancho privado en el condado de Kinney X @LtChrisOlivarez

Su historial criminal incluye:

Delincuente con posesión de arma de fuego.

Agresión agravada con un arma mortal.

Robo de automóvil.

Violencia doméstica.

Según detalló en diciembre del año pasado en sus redes sociales Chris Olivarez, teniente y portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), los agentes arrestaron a Flores-Flores junto a otro inmigrante ilegal de México. Ambos habían ingresado sin autorización a un rancho privado en el condado de Kinney e intentaron evadir a los agentes, pero fueron capturados.

El detenido cumplió 16 años de prisión por agresión agravada con arma mortal y fue deportado a México en 2020, según indicó el oficial. Forma parte de la pandilla Mexican Mafia, una organización criminal, y lo acusaron de allanamiento criminal y de evadir el arresto. Lo entregaron a custodia federal el 21 de febrero y se declaró culpable el 12 de mayo.

Las autoridades señalaron los tatuajes de Flores-Flores, varios de los cuales evidencian su vinculación con la Mexican Mafia X @LtChrisOlivarez

Según Univision, las autoridades destacaron los tatuajes de Flores-Flores, algunos de los cuales indican su pertenencia a la Mexican Mafia.

En su pecho llevaba la palabra ‘mexicano’, así como símbolos históricos del país. Un informe del Centro de Inteligencia Regional Conjunto (JRIC, por sus siglas en inglés) detalló los tatuajes comunes entre los miembros de la organización, entre ellos se encuentran referencias aztecas, como guerreros, escudos o el calendario.

Otros dos mexicanos con antecedentes penales fueron sentenciados a prisión federal en Austin

Además de Flores-Flores, otros dos ciudadanos mexicanos que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos fueron sentenciados a prisión federal en Austin.

Según se detalló un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Angel Mireles-Maldonado fue condenado a 51 meses de prisión tras ser detenido en la cárcel del condado de Travis en octubre de 2024. Previamente, había sido arrestado y condenado a 10 meses por posesión ilegal de un arma de fuego como delincuente.

Flores-Flores fue sentenciado a 65 meses de prisión Gregory Bull/AP Photo

Además, contaba con antecedentes por tres infracciones de manejar bajo efectos de sustancias y por agresión con lesiones corporales. Mireles-Maldonado también había sido condenado previamente por reingreso ilegal en dos ocasiones y fue deportado de Estados Unidos en cuatro oportunidades.

Por su parte, Angel Navarro-Miranda fue sentenciado a 12 meses y un día por reingreso ilegal. Fue capturado en la cárcel del condado de Travis el 12 de marzo tras un arresto por conducir bajo influencia (DWI, por sus siglas en inglés) y provocar un accidente que causó daños. Antes de su detención en marzo, Navarro-Miranda había sido condenado por DWI en cuatro ocasiones entre agosto de 2000 y mayo de 2009. Previamente, lo deportaron de Estados Unidos en septiembre de 2010.