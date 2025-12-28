Es migrante en EE.UU. y pasó de la visa H-1B a crear una empresa de US$5500 millones: “Tuve que esperar por la green card”

Un migrante de origen indio viajó a Estados Unidos con una visa H-1B y enfrentó grandes desafíos para instalarse en su nuevo hogar. Sin embargo, con esfuerzo, dedicación y solo hasta después de su cambio de estatus, logró fundar su propia empresa valuada en 5500 millones de dólares y tener otros casos de éxito en su historial como fundador.

El desafío migratorio del emprendedor por tener la visa H-1B en Estados Unidos

Jyoti Bansal nació en Rajastán, en la India, y se mudó a Estados Unidos en 1999, con 21 años. Instalado en San Francisco, California, trabajó como ingeniero en empresas tecnológicas bajo una visa H-1B. Tras siete años, pudo dar el paso y fundar su propio negocio.

Cómo fue la travesía del migrante indio que fundó dos empresas en EE.UU. LinkedIn/Hyoti Bansal-Freepik

“El desafío, lamentablemente, es que si tienes una visa H-1B, no puedes fundar una empresa propia ni generar más empleos“, expresó a Forbes. “Me parece muy irónico. Tuve que esperar un tiempo hasta obtener la green card”.

Su historia expone las limitaciones de la visa H-1B para emprendedores extranjeros en EE.UU. Antes de viajar al territorio norteamericano, su sueño de crear una empresa se desarrolló en el Instituto Indio de Tecnología de Delhi, donde escuchó un discurso de Bill Gates. “Eso fue lo que me trajo a Silicon Valley“, precisó.

En 2008, como residente permanente en EE.UU., fundó AppDynamics, una compañía destinada a la resolución de problemas para plataformas como Netflix y Priceline, con aporte para los ingenieros en la reducción del tiempo de inactividad y los problemas en sus sitios web o servicios.

En 2016, el empresario obtuvo la ciudadanía estadounidense y vendió su empresa un año después. Durante varios meses, se dedicó a viajar por el mundo, pero con el tiempo reflexionó: “Me di cuenta de por qué no volver a lo que me gusta: crear una compañía”.

La plataforma está destinada a empresas con trabajadores ingenieros para agilizar el desempeño Facebook/Harness

El negocio del migrante con visa H-1B que lo impulsó al éxito en EE.UU.

Tras el lanzamiento de su primera empresa y su posterior venta, Bansal fundó Harness, una plataforma de distribución de software que se basa en la inteligencia artificial. Recientemente, anunció una recaudación de US$240 millones y una valoración de US$5500 millones.

Bansal mostró el equipo que conforma la segunda compañía que fundó en EE.UU. Facebook/Harness

El fundador detalló al medio citado que el modelo de negocio consiste en vender su software de entrega a empresas de todo tipo, como United Airlines, para reducir el esfuerzo de un ingeniero de probar e implementar un código.

Cuál es el patrimonio neto del migrante que creó un negocio millonario en EE.UU.

El patrimonio neto del emprendedor se estimó en US$2300 millones, con la participación del 30% en Harness y la liquidez recibida por la venta de AppDynamics a Cisco.

De hecho, la segunda empresa que fundó Bansal obtuvo US$570 millones en recaudaciones y él pretende invertirlos para expandir su presencia en el mercado.

Actualmente, posee una plantilla de más de 1200 trabajadores que operan de forma híbrida y que crece un 50% interanual. “Queremos salir a bolsa”, anticipó el emprendedor, como su próximo objetivo fijado.