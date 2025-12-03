Qué pasará con los cubanos y venezolanos con green card tras las últimas actualizaciones migratorias del Uscis

Luego del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional que se registró en Washington, D.C., el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió actualizaciones migratorias. Los cambios anunciados impactan a los cubanos y venezolanos con residencia permanente o green card.

Últimas actualizaciones migratorias del Uscis: revisión de green cards

El director de Uscis, Joseph Edlow, informó en su cuenta oficial de X (antes Twitter), que se haría una revisión exhaustiva del estatus de miles de beneficiarios originarios de países designados por el presidente, Donald Trump, como de “preocupación”, en junio de este año.

Joseph Edlow, director del Uscis, emitió nuevos lineamientos sobre los beneficiarios de green card X @USCISJoe - X @USCISJoe

“Bajo la dirección del presidente, he ordenado un nuevo examen riguroso y a gran escala de todas las green cards de todos los extranjeros de todos los países de interés”, señaló el directivo.

Edlow añadió otro mensaje en la red social, en el que señaló que la protección de EE.UU. y del pueblo estadounidense “sigue siendo primordial”, y que la comunidad “no asumirá el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la administración anterior”. “La seguridad estadounidense no es negociable“, sentenció.

El Uscis le confirmó a EFE que el Gobierno incluyó a los cubanos y venezolanos en la lista de 19 nacionalidades de “países de preocupación” a los que someterá a la revisión rigurosa de sus tarjetas de residente permanente.

Los 19 países incluyen además a: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

Qué pasará con los cubanos y venezolanos con green card en EE.UU.

De acuerdo con el World Socialist Web Site, la revisión de los titulares de green card afectará a 3,3 millones de personas, la mayoría de ellas (2,2 millones) provenientes de tres países de la cuenca del Caribe:

1 millón de Cuba

700 mil de Venezuela

500 mil de Haití

Cuba y Venezuela están entre los 19 países cuyos ciudadanos con residencia permanente en Estados Unidos serán sometidos a una extensa revisión de su estatus Facebook-Venezolanos en Los Angeles/Unsplash-Ricardo IV Tamayo

CiberCuba por su parte, explicó que según fuentes de Uscis, los casos bajo revisión podrían enfrentar retrasos, solicitudes adicionales de documentación o revocaciones de residencia permanente, si se detectan irregularidades.

Al respecto, la Administración Trump ha precisado en diversas ocasiones, a través de mensajes en redes sociales, que recibir una green card “es un privilegio” y que las leyes y los valores de EE.UU. deben ser respetados.

“Si defiendes la violencia, apoyas o apoyas actividades terroristas, o alientas a otros a hacerlo, ya no eres elegible para permanecer en los EE.UU.”, advierten.

En ese sentido, Edlow expresó: “Mi principal responsabilidad es asegurar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible”.

Residencia permanente revocada: las razones de Uscis

El Manual de Políticas de Uscis indica que los procedimientos de rescisión tienen como objetivo eliminar el estatus de residente permanente de una persona cuando se determina que no era elegible.

Uscis advierte a los residentes permanentes que su estatus puede ser revocado si rompen la ley X (antes Twitter) @USCIS

La revocación podría colocar a la persona en la misma situación en la que habría estado si nunca se le hubiera otorgado la green card, con estadía autorizada o algún tipo de estatus. Pero en ciertos casos, podría resultar en que esté sujeta a un proceso de deportación por no tener protecciones migratorias.

La agencia explica que una persona que recibió la residencia permanente puede ser puesta en procedimientos de revocación en cualquier momento durante los primeros cinco años después de la concesión, si:

El Uscis determina que la persona no era elegible para el ajuste de estatus en el momento en que se le otorgó.

La persona no habría tenido derecho a un ajuste en virtud de ninguna otra disposición de la ley.