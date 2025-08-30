Es peruana, le aprobaron su green card en menos de tres meses sin abogado y cuenta su proceso: “Lo hice yo misma”

En muchos casos, obtener la residencia permanente en Estados Unidos puede representar un largo y difícil proceso. Sin embargo, una joven peruana vivió una experiencia completamente diferente: consiguió su green card por matrimonio en menos de tres meses y sin necesidad de contratar abogados. “No pensé que iba a ser así de simple”, afirmó, sorprendida por la celeridad del trámite.

Obtuvo su green card en menos de tres meses y sin abogados: cómo fue su proceso

Viviana, una migrante originaria de Perú, compartió en su cuenta de TikTok (@unevencat1008) un video en el que comentó cómo hizo para tramitar su tarjeta de residencia permanente, por la vía del matrimonio. “Este proceso lo hice sin abogado, yo misma”, enfatizó.

Latina contó cómo obtuvo su green card en dos meses

También explicó que recibió la colaboración de su marido, aunque fue menor. "Mi esposo me ayudó, pero solo enviándome sus documentos”, señaló.

Por otro lado, detalló los formularios que presentó y las etapas de su trámite: “Hice el examen médico, el envío del formulario I-130 y también el I-485, todo”.

Según comentó, cree que le resultó sencillo hacer todo por su cuenta, sin asesoría legal, porque tenía experiencia ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). “Anteriormente, había tramitado mi visa y también otro permiso de trabajo que no era relacionado con el matrimonio”, mencionó.

Asimismo, mostró cómo fue la línea de tiempo de su proceso para orientar a quienes se encuentran en la misma situación que ella:

30 de abril : envió su formulario I-485.

: envió su formulario I-485. 11 de mayo: cita para los datos biométricos.

cita para los datos biométricos. 2 de junio : cita para la entrevista.

: cita para la entrevista. 11 de julio : caso aprobado.

: caso aprobado. 18 de julio: green card elaborada.

La joven obtuvo su green card por la vía del matrimonio en tiempo récord Canva

Green card por matrimonio: los cambios vigentes desde 2025

La green card por matrimonio es uno de los caminos más utilizados por las parejas para obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos. Bajo esta modalidad, un ciudadano estadounidense o un residente permanente puede patrocinar a su cónyuge.

Sin embargo, desde este 2025 se aplican nuevas reglas. Entre ellas, el uso obligatorio de la versión actualizada del formulario I-485, que entró en vigor en abril pasado. Tampoco se aceptan pagos combinados: enviar un solo cheque para diferentes solicitudes podría resultar en el rechazo del trámite.

Otra novedad clave es que el formulario I-130, que se utiliza para la Petición de Familiar Extranjero, incluye una sección específica para posibles fraudes matrimoniales. “Le animamos a denunciar cualquier sospecha de fraude o abuso relacionado con beneficios migratorios, incluido el fraude matrimonial”, aclara la página oficial del Uscis.

USCIS puede rechazar solicitudes de green card por matrimonio si los solicitantes no cumplen con los requisitos Foto de freepik disponible en freepik

Residencia permanente: qué documentos exige el trámite por matrimonio

El proceso para obtener la residencia legal a través del matrimonio requiere presentar evidencias sólidas de la relación de pareja y del estatus migratorio del solicitante principal. Los requisitos más comunes son:

Formulario I-130 , con firma y tarifa correspondiente.

, con firma y tarifa correspondiente. Acta de matrimonio civil .

. Decretos de divorcio, certificados de defunción o anulaciones que comprueben que no existen matrimonios previos vigentes.

que comprueben que no existen matrimonios previos vigentes. Fotos tipo pasaporte de ambos cónyuges.

de ambos cónyuges. Documentos de cambio legal de nombre, si corresponde.

En cuanto a la prueba de ciudadanía o residencia permanente del patrocinador, se aceptan: