Escándalo en Iowa: dirigía el distrito escolar más grande, pero mintió sobre su ciudadanía y ahora podría ser deportado

Ian Roberts, exsuperintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, en Iowa, admitió ante un tribunal federal haber mentido sobre su ciudadanía estadounidense y poseer armas de fuego, pese a no estar legalmente autorizado para hacerlo. El caso podría derivar en una sentencia penal y, posteriormente, en su expulsión de Estados Unidos, según determine la decisión final del juez a cargo.

Exsuperintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines se declaró culpable de falsificar su estatus migratorio

La declaración de culpabilidad se produjo el jueves 22 de enero de 2026, luego de una investigación federal que reveló que Roberts, nacido en Guyana, permanecía en EE.UU. sin estatus migratorio válido y con una orden final de deportación vigente. A pesar de eso, ocupó un cargo de máxima responsabilidad en el sistema educativo que atiende a más de 30.000 estudiantes.

El exsuperintendente de las escuelas públicas de Des Moines en Iowa se declaró culpable de mentir sobre su estatus migratorio para obtener el empleo X @IAGovernor

El hombre permanece bajo custodia federal a la espera de su audiencia de sentencia, programada para el 29 de mayo. De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad obtenido por AP News, enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

Este documento también establece que, una vez cumplida la condena penal, será sometido a un proceso de deportación, con destino a Guyana. Si bien la fiscalía aceptó no presentar cargos adicionales, la decisión final sobre la duración de la pena recaerá en el juez federal a cargo del caso.

El arresto del exsuperintendente y la intervención federal

El caso se hizo público tras el arresto de Ian Roberts el 26 de septiembre de 2025, en un operativo encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según los registros judiciales, el exfuncionario intentó evadir a los agentes federales cuando fue interceptado mientras conducía un Jeep Cherokee asignado por el propio distrito escolar.

Durante el operativo, el oriundo de Guyana abandonó el vehículo cerca de una zona boscosa y fue localizado posteriormente con apoyo de la policía estatal. En el interior del automóvil, las autoridades encontraron una pistola cargada envuelta en una toalla, un cuchillo de caza y aproximadamente US$3000 en efectivo.

Esto derivó no solo en su detención inmediata, sino también en un allanamiento posterior de su residencia. Allí, los agentes incautaron otras armas de fuego, entre ellas una segunda pistola, un rifle y una escopeta, elementos cuya posesión está prohibida para personas sin estatus migratorio regular.

Pese a que huyó del lugar, fue detenido por el ICE y actualmente permanece bajo custodia federal Archivo

Los cargos federales y la admisión de responsabilidad de Ian Roberts

El 22 de enero de 2026, Roberts compareció ante un tribunal federal en Des Moines y se declaró culpable de dos delitos:

La realización de declaraciones falsas sobre su ciudadanía estadounidense en documentos oficiales.

La posesión ilegal de armas de fuego.

En relación con el primer cargo, el exsuperintendente reconoció que afirmó ser ciudadano estadounidense de manera consciente e intencional al completar el formulario federal I-9, requerido para verificar la elegibilidad laboral, cuando fue contratado por el distrito en 2023. También realizó la misma afirmación ante la Junta de Examinadores Educativos de Iowa para obtener su licencia profesional como administrador escolar.

La decisión del juez está programada para el 29 de mayo y Roberts podría ser deportado luego de cumplir su sentencia penal Freepik

De acuerdo con los documentos judiciales, el hombre no contaba con autorización para trabajar en EE.UU. desde diciembre de 2020. Su historial migratorio muestra que ingresó a ese país inicialmente con una visa de estudiante que expiró en 2004, sin regularizar posteriormente su situación.

En octubre de 2020 recibió una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y, en mayo de 2024, se emitió una orden final de deportación en su contra. Pese a esto, continuó en el país norteamericano y se desempeñó como superintendente del distrito escolar de Des Moines.

El segundo delito está vinculado a la normativa federal que prohíbe a extranjeros sin estatus regular poseer armas de fuego o municiones. La fiscalía señaló que Roberts incumplió esta prohibición en múltiples ocasiones, tanto al portar un arma en su vehículo oficial como al mantener varias en su domicilio.