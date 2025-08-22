Fue conocida como “La chica del clima” en México, pero decidió buscar el sueño americano y ya tiene su green card

Convertirse en residente permanente legal en un sueño de muchos migrantes que viajan a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida y oportunidades laborales. Así fue el caso de Yanet García, conocida como “La chica del clima” en México, que mostró su emoción al recibir la green card.

“La chica del clima” en México reveló el momento en el que recibió la green card

En ocasiones, los trámites migratorios en EE.UU. implican dificultades y la reunión de documentación puede volverse extensa. García, quien actualmente vive en Nueva York y trabaja como actriz, relató el duro proceso que afrontó hasta recibir su estatus legal.

Yanet García, conocida como "la chica del clima" en México, expresó su emoción al recibir la green card en Estados Unidos

“Hace 10 años mi vida cambió por completo”, expresó en una publicación de su perfil en Instagram. La joven señaló que, gracias a la viralización de su figura como “The Mexican Weather Girl”, logró trabajar con marcas y compañías en EE.UU. “Empecé a construir mis sueños paso a paso”, relató.

García, oriunda de un pueblo en Nuevo León, denominado Santiago, recordó su travesía al decidir emigrar al territorio norteamericano. Durante ocho años, se desempeñó como actriz y modelo y utilizó una visa de trabajo. Pero esperaba con ansias convertirse en residente permanente legal en ese país.

El 21 de agosto pasado, la mexicana compartió un video en el que mostró su emoción ante la llegada de un sobre que contenía su green card basada en el empleo, de la categoría E16.

“Hoy, después de un proceso largo y difícil, tengo en mis manos mi green card”, señaló.

La joven mostró la green card que recibió tras años de esfuerzo Captura/iamyanetgarcia

“Me llena de mucha emoción y mucho agradecimiento”, expresó García en el clip de la red social, mientras sostenía un sobre de la empresa FedEx. Y añadió: “Detrás, hay tantos sueños, sacrificios, esfuerzo y trabajo de muchos años”.

La mexicana indicó que recibir la documentación representó muchas emociones para ella. Al abrir el sobre, no pudo contener las lágrimas y expresó visiblemente emocionada: “No lo puedo creer”.

La emoción de Yanet García al convertirse en residente permanente en Estados Unidos

La historia de la actriz mexicana representa a muchos de los millones de migrantes que viven en EE.UU. y que enfrentan los procesos de ajuste de estatus para poder construir una vida en ese país. Desde su casa en Nueva York, García compartió el momento con sus más de 14 millones de seguidores en Instagram.

El mensaje de Yanet García tras recibir su green card en EE.UU. Captura/iamyanetgarcia

“Esto no es solo una tarjeta. Es un símbolo de que los sueños sí se cumplen. Que no importa de dónde vengas”, enfatizó. Así, recordó su lugar de nacimiento y crianza, Santiago, al que calificó como “mágico” y “hermoso”.

“Hoy, puedo decir con orgullo que con esfuerzo, constancia y fe, todo es posible. Lo logré gracias a la disciplina, la paciencia y el amor por lo que hago”, puntualizó.

En tanto, García destacó que no recurrió a una alianza matrimonial para tramitar la green card, en referencia a la categoría de matrimonio con un ciudadano estadounidense. “Cierro un ciclo y comienzo otro, con el corazón lleno de gratitud y la certeza de que lo mejor está aún por venir”, concluyó.