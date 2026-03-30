La advertencia para migrantes que planean irse de EE.UU.: estas deudas no desaparecen al salir del país

Tanto quienes decidan salir voluntariamente de Estados Unidos como quienes sean deportados deben saber que las deudas no desaparecen al dejar el país. Los acreedores mantienen sus derechos de cobro, lo que puede generar consecuencias incluso para familiares.

Las deudas en EE.UU. no se eliminan si un migrante abandona el país, según un abogado

Aunque muchos podrían considerar que el hecho de dejar atrás EE.UU. podría significar que el migrante puede olvidarse de las deudas contraídas allí, eso no es cierto.

El hecho de que un migrante abandone EE.UU. no significa que puede olvidarse de sus deudas Freepick

De acuerdo con lo que manifestó el abogado migratorio Haim Vásquez a N+ Univision 23, las deudas con bancos, acreedores u otras instituciones se mantienen luego de la salida del territorio norteamericano.

Aunque no hay un proceso estándar y la situación depende del tipo de deuda y de la institución con la que se la haya contraído, en muchos casos podría derivar en el envío del caso a agencias de cobranza, demandas judiciales y daño al historial de crédito del inmigrante.

Los plazos en los que podrían aparecer consecuencias por la deuda impaga son variables. Mientras que algunos efectos pueden presentarse en el corto plazo luego de la salida de EE.UU., otros pueden generarse gradualmente a lo largo del tiempo.

Las deudas impagas de un migrante que abandona EE.UU. podrían afectar a su pareja o familia Freepik

Dejar deudas impagas en EE.UU. puede afectar a un caso futuro o a la familia del migrante

Según Vásquez, las deudas pendientes no imposibilitan automáticamente al migrante si quiere regresar al país norteamericano. Sin embargo, según los detalles de cada caso, puede derivar en rechazos de visas u otros estatus migratorios.

Además, también es perjudicial si algún familiar del extranjero permanece en EE.UU. Por ejemplo, contraer matrimonio puede llevar a responsabilidades compartidas de ambos miembros de la pareja.

En ese sentido, el cónyuge del migrante que se fue y dejó la deuda impaga podría tener que hacerse cargo de cubrirla, según el estado y otras reglas específicas.

Sumado a eso, algunas de las alternativas de los acreedores incluyen acciones sobre bienes como una casa con hipoteca o un vehículo financiado. En caso de que la pareja del migrante viva en la propiedad o use ese auto, también se vería afectada.

Consejos para que un migrante se proteja financieramente si abandona EE.UU.

De acuerdo con un artículo de la organización Haven Services, los analistas coinciden en que las deudas impagas se mantienen vigentes al abandonar el país norteamericano, ya sea mediante una salida voluntaria o la deportación.

En ese sentido, se enumeraron algunos consejos para proteger los activos y el estado financiero en general desde el extranjero: