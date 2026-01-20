La advertencia que puede ayudar a los migrantes mexicanos en Kansas City ante una detención por infracción vial

Los operativos y redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúan en Kansas City y en otras ciudades de Estados Unidos. Ante este escenario, el Consulado de México en Kansas City difundió una serie de recomendaciones dirigidas a migrantes mexicanos que sean detenidos por una posible infracción vial, con el fin de evitar complicaciones legales.

La recomendación del Consulado de México para ayudar a migrantes ante una detención por infracción vial

A través de sus redes sociales, el Consulado exhortó a los connacionales a mantener la calma y actuar de manera adecuada durante una detención por tránsito.

Consulado de México en Kansas City recomienda a migrantes mexicanos a hacer estas acciones en caso de ser detenido por una infracción vial (X @ConsulMexKan)

Lo que la dependencia mexicana recomienda a sus connacionales ante una detención por infracción son:

Conservar la calma y seguir las instrucciones del oficial.

y seguir las instrucciones del oficial. Colocar las manos en el volante y evitar movimientos bruscos.

y evitar movimientos bruscos. No salir del vehículo , salvo que el oficial lo indique.

, salvo que el oficial lo indique. Entregar la licencia de conducir o matrícula consular , así como el seguro del auto .

, así como el . Informar, si es necesario, que no habla inglés (“I don’t speak English”).

(“I don’t speak English”). Solicitar comunicarse con el Consulado de México.

El Consulado subrayó que pedir apoyo consular es un derecho y puede ser clave para evitar una detención innecesaria o para resolver el incidente de forma adecuada.

Cuáles son los documentos válidos para un migrante durante una detención por infracción vial

El National Immigration Law Center recomienda que los migrantes porten documentos según su estatus migratorio, en caso de una detención por parte de autoridades locales o agentes del ICE.

Todas las personas en Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son arrestadas por agentes de inmigración Flickr/ICE - Flickr/ICE

Personas con estatus migratorio legal

Tarjeta de residencia permanente ( green card ).

). Prueba de asilo o estatus de refugiado .

o . Visa vigente (de estudiante u otro tipo).

(de estudiante u otro tipo). Estatus de Protección Temporal (TPS) válido.

Personas con estatus vencido o proceso migratorio abierto

Solicitud de asilo pendiente.

Caso abierto en la corte de inmigración .

. Apelación migratoria en curso.

Personas sin estatus legal vigente, pero con más de dos años en EE.UU.

Contrato de alquiler.

Registros escolares, médicos o de la iglesia con dirección.

Correspondencia con matasellos que indique fecha.

que indique fecha. Otros documentos con nombre, domicilio y fecha.

La organización recomienda sacar copias de todos los documentos y guardar los originales en un lugar seguro, accesible para un familiar o persona de confianza.

Qué hacer si es detenido por el ICE en Kansas City en 2026

El Centro de Leyes señala que los inmigrantes nunca deben resistirse a la detención por parte de agentes del ICE, aun cuando se piense que es algo injustificado. En dado caso, es mejor permanecer en silencio y pedir hablar con un abogado, o bien, con las autoridades consulares mexicanas, sin dar explicaciones o pretextos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene operativos en todo el país Flickr/IC - Flickr/ICE

Si el migrante es detenido por un proceso de deportación o de inmigración, la ley establece que no se le asignará un abogado público, pero tiene derecho a contratar uno.

La organización recomienda a los migrantes estar preparados antes de cualquier incidente, por lo que aconseja memorizar los teléfonos de familiares y amigos, así como de su abogado, en caso de contar con alguno, o del Consulado o Embajada de México en Kansas City.