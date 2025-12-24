Documentos válidos para migrantes en EE.UU. y qué hacer si el ICE o la CBP te detienen en el auto en enero de 2026

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden realizar detenciones en una parada de tráfico. Ante un posible arresto mientras se conduce un auto en enero de 2026, esto es lo que se debe hacer y los documentos válidos para migrantes.

¿Qué hacer ante una detención del ICE o la CBP en el auto?

De acuerdo con una guía sobre los derechos de los inmigrantes de la American Civil Liberties Union (ACLU) of Southern California, esto es lo que se aconseja hacer si los oficiales piden a una persona detenerse mientras maneja un vehículo:

Parar el vehículo en un lugar seguro lo más pronto posible.

Apagar el auto, encender la luz interior, abrir la ventana un poco y colocar las manos sobre el volante.

Si los agentes lo solicitan, mostrar la licencia de conducir, el registro del auto y la prueba de seguro.

Todas las personas en Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son arrestadas por agentes de inmigración Flickr/ICE - Flickr/ICE

La organización también explica que si un policía o agente de inmigración piden registrar el interior del auto, el conductor puede negar el permiso. Sin embargo, si se cree que la unidad contiene evidencia de un crimen o delito, podrán registrarlo sin el consentimiento.

Asimismo, señalan que tanto los conductores como los pasajeros tienen derecho a permanecer en silencio.

¿Qué hacer si preguntan por mi estatus migratorio?

La ACLU of Southern California también explica que el migrante tiene derechos y no tiene que hablar acerca de su estatus o ciudadanía con los agentes del ICE o de la CBP, ni cualquier otro oficial. “Usted no tiene que responder a preguntas acerca de dónde nació, si usted es ciudadano de EE.UU. ni cómo ingresó al país”, precisa.

En ese sentido, advierte que se aplican reglas distintas en los cruces fronterizos internacionales y aeropuertos, y a individuos con ciertas visas de no inmigrante, lo que incluye a los turistas y las personas en viajes de negocios.

Y destaca: “No mienta acerca de su estatus de ciudadanía ni entregue documentos falsos”.

Una parada de tráfico en carretera puede resultar en una detención por parte de agentes del ICE ICE - ICE

Documentos válidos para migrantes en una detención del ICE o la CBP

De acuerdo con la organización, si no es ciudadano de EE.UU., y un agente pide documentos de inmigración, el migrante debe mostrarlos. Si no se tiene documentación, aconseja permanecer en silencio y hacérselo saber al oficial.

Por su parte, el National Immigration Law Center señala que estos pueden ser los documentos a mano en caso de que la policía o las autoridades de inmigración hagan una detención en una parada de auto:

Si se tiene un estatus de inmigración válido : aconsejan llevar la tarjeta de residente permanente (green card) o documentos de inmigración para verificar la estancia legal, como de asilo o refugiado; una visa válida de estudiante o de otro tipo; o estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no vencido.

: aconsejan llevar la o documentos de inmigración para verificar la estancia legal, como de asilo o refugiado; una visa válida de estudiante o de otro tipo; o estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no vencido. Si se solicitó un beneficio migratorio o tiene un caso abierto : recomiendan tener a mano una copia de los documentos de inmigración que demuestran que se solicitó un estatus legal o se apela una decisión.

: recomiendan tener a mano una que demuestran que se solicitó un estatus legal o se apela una decisión. Para los indocumentados o con estatus inmigratorio vencido: si ha estado en EE.UU. al menos por dos años, tener un comprobante de haber vivido en el país norteamericano, ya que puede protegerlo de una deportación rápida sin poder ver a un juez.

Organizaciones de ayuda a los migrantes explican que un conductor no tiene que contestar preguntas sobre su estatus migratorio, en dónde nació o cómo llegó a EE.UU. X @EROMiami - X @EROMiami

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) también elaboró una guía para inmigrantes, en la que recomienda seguir estas pautas sobre qué información a proporcionar: