La Embajada de EE.UU. en México alerta a los migrantes sobre falsas rutas ilegales en las redes sociales: “No caigas”

La Embajada de Estados Unidos en México alertó a los ciudadanos sobre una oferta falsa de rutas ilegales de migrantes que circula en Tiktok y que, en realidad, solo pone en riesgo la vida de quienes intentan cruzar la frontera.

Alerta Embajada sobre ruta migrante de Puebla a Los Ángeles

A través de sus redes sociales, la Embajada estadounidense en México lanzó una advertencia sobre una supuesta ruta ilegal promovida en un video de Tiktok por un grupo denominado “Los Trejos de Nuevo Laredo”.

Embajada de Estados Unidos en México advierte de rutas ilegales falsas en Tiktok (X @USEmbassyMEX)

Este grupo ofrecía un trayecto para cruzar de manera ilegal desde Tehuacán, Puebla, hasta Los Ángeles, California, combinando auto, avioneta y lancha.

El organismo diplomático señaló que los responsables mostraban la logística de los viajes, utilizando celulares y drones para vigilar a la patrulla fronteriza y burlar las cámaras de seguridad. “Aunque parezca bien preparado el viaje, la seguridad en la frontera es más fuerte que nunca y no podrás pasar”, indicó la embajada en su cuenta de X.

La sede diplomática pidió a los ciudadanos mexicanos no caer en la trampa, pues estas prácticas ponen en riesgo la vida de los migrantes y pueden traer consecuencias legales.

Cuál es la ruta ilegal para cruzar de Puebla a Estados Unidos que circula en Tiktok

Según el video, compartido inicialmente por un usuario y posteriormente eliminado, la ruta comienza en Tehuacán, de donde los interesados parten en auto hacia el norte de México, hasta Monterrey, Nuevo León.

Ruta ilegal de México a Estados Unidos ofrecida en Tiktok

Allí abordarían una avioneta que sobrevuela varios estados hasta llegar a Tijuana, Baja California, donde continuarían en lancha hacia Los Ángeles, para finalmente internarse en la ciudad en taxi con el fin de pasar desapercibidos.

En total, esta ruta ilegal abarcaría más de 6000 kilómetros, desde el centro de México hasta la costa oeste de Estados Unidos.

“Los Trejos de Nuevo Laredo” ofrecían “pruebas” en Tiktok

De acuerdo con El País, el grupo ofrecía en TikTok supuestas “pruebas” de viajes migrantes exitosos, mostrando cómo usaban drones y celulares para identificar el momento en que podían avanzar sin ser detectados.

Frontera de Estados Unidos y México (Unsplash)

La cuenta “La trejiza de nvl” ya no existe, pero en uno de los videos se observaba a un hombre vigilando cámaras de seguridad y guiando a otro en el muro fronterizo sobre dónde colocarse para evitar a la patrulla.

Según el medio, también había videos que mostraban a varias personas escondidas dentro de un vehículo, presuntamente de origen centroamericano. Estas habrían sido trasladadas desde otra ruta ilegal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta San Antonio, Texas, por un costo de US$7500 para un llamado “viaje VIP”.

Expertos en migración señalaron que este tipo de ofertas fraudulentas suelen aprovecharse de la desesperación de quienes buscan llegar a Estados Unidos, y advirtieron que los criminales usan las redes sociales para dar una falsa sensación de seguridad. En muchos casos, las rutas nunca se cumplen como se promete y los migrantes terminan abandonados en zonas peligrosas o víctimas de extorsión.

La embajada reiteró que la única vía segura y legal para ingresar a Estados Unidos es a través de los canales oficiales de migración, y llamó a los ciudadanos a denunciar este tipo de estafas en redes sociales. Las autoridades estadounidenses mantienen campañas permanentes para desalentar los cruces ilegales, al tiempo que refuerzan la seguridad en la frontera.