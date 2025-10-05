La historia del mexicano Efrén Olivares, el abogado migrante que fue destacado por la revista Time

Efrén Olivares, actual abogado de litigio del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC por sus siglas en inglés), fue reconocido por la revista Time. Él es uno de los latinos que figuran en el listado por su trayectoria y labor en favor de los migrantes, que también marca parte de su historia. Llegó a Estados Unidos en la adolescencia con un estatus ilegal, y logró convertirse en el primero de su familia en asistir a la universidad.

Quién es Efrén Olivares, el abogado y migrante reconocido por Time

Efrén Olivares fue descrito como uno de los aliados de la comunidad migrante en Estados Unidos, y como defensor de la dignidad humana, labor que ha hecho durante los últimos años, según TIME100 Next en The World’s Most Influential Rising Stars (Las estrellas emergentes más influyentes del mundo) en 2025.

Efrén Olivares, abogado defensor de los derechos de los migrantes, reconocido por Time (Web/Hachette Book Group)

El profesional se destaca por su trabajo en la protección de las familias que han sido separadas entre la frontera del país norteamericano con México.

La revista lo reconoce como una de las figuras emergentes más influyentes por su trabajo en el Centro Nacional de Derecho Migratorio, instituto a través del que ha impedido la deportación de menores de edad.

“Son tiempos difíciles para quienes defienden la orgullosa tradición estadounidense de acoger a los inmigrantes... ha impedido la deportación a medianoche de menores no acompañados a quienes se les niegan audiencias judiciales justas”, señaló Kerry Kennedy, presidente de RFK Human Rights.

Efrén Olivares también trabaja como abogado adjunto para la organización RFK Human Rights (Tere García)

Olivares se desempeña como abogado adjunto de la organización internacional sin fines de lucro, y trabaja en contra del plan federal que fuerza a los inmigrantes a registrarse antes de su detención y deportación.

La historia de inmigración de Efrén Olivares

Keneddy declaró que Efrén Olivares y su propia historia como inmigrante que triunfó en EE.UU. muestra la promesa de que es posible construir un país en donde todos tengan la oportunidad de hacer realidad sus sueños.

Olivares migró de México al país norteamericano cuando era adolescente y fue el primero de su familia en asistir a la universidad, según el NILC.

Efrén Olivares es un migrante de origen mexicano que triunfó en Estados Unidos (X/@funderstogether)

Actualmente, se desempeña como vicepresidente de Litigios y Estrategia Legal y también escribe análisis sobre las decisiones de la Corte Suprema y las propuestas y acciones del presidente Donald Trump, en relación con la población inmigrante en EE.UU.

“Al ser inmigrante, entiendo plenamente que este reconocimiento solo es posible gracias a los sacrificios de muchos otros que vinieron antes que yo, en primer lugar, mis padres y mi familia”, declaró Olivares a NILC.

El también escritor reveló que está orgulloso de trabajar en busca de igualdad de oportunidades para que todas las familias de la comunidad migrante puedan prosperar en el país norteamericano.

Como líder de un equipo de abogados y defensores de los migrantes, Olivares trabaja por leyes y prácticas que respeten los derechos humanos.

Un ejemplo de ello es la demanda LGML v. Noem, con la que se impidió la deportación ilegal de cientos de niños guatemaltecos no acompañados que iban a ser expulsados de madrugada, durante un día feriado.

La demanda que impidió la deportación de cientos de menores de edad de origen guatemalteco

Tras el intento de deportación de cientos de niños guatemaltecos de EE.UU., el equipo liderado por Efrén Olivares presentó una demanda que concluyó en la emisión de una orden de restricción temporal de emergencia que impidió la expulsión de los menores de edad.

Estados Unidos intentó deportar ilegalmente a cientos de niños guatemaltecos (spectrumnoticias)

Luego de varios días de tensión y controversia, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dijo que no existía sustento en los argumentos que pretendían justificar la salida forzada de los infantes del país.

Los hechos se registraron en la madrugada del fin de semana del Labor Day, cuando menores de 10 a 17 años de edad fueron trasladados de albergues federales a un aeropuerto en Texas, en donde los esperaba un avión a Guatemala.

Los abogados acusaron que el gobierno estadounidense no puede ordenar la deportación acelerada de menores de edad y violaciones a las protecciones de los migrantes, según el NILC.