Las autoridades migratorias deportaron a Juan Nicolás, un bebé de dos meses, junto a sus padres, a México. El niño tenía bronquitis luego de pasar tres semanas en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley.

Punto por punto: los detalles del caso de Juan Nicolás

La situación del niño fue presentada por el representante de Texas, Joaquín Castro, a mediados de febrero. A través de un video publicado en redes sociales, señaló que el bebé era la persona más joven en el centro de detención y que llevaba más de tres semanas encarcelado.

La nueva polémica que compromete al ICE: denuncian la deportación de un bebé de dos meses nacido en EE.UU.

En ese tiempo, Juan presentó vómitos y problemas respiratorios. Al solicitar asistencia médica, le informaron desde el centro que no contaban con personal durante el horario matutino, por lo que solicitó de manera inmediata la liberación de los niños de Dilley.

“Cuando visité la sección médica en el centro de detención, no había nadie. No vi médicos ajetreados. No vi pacientes. Así que, ya saben que estos niños deberían ser liberados. Y estas personas que no cometieron ningún delito no deberían estar en esta prisión”, dijo Castro. “Espero que sigan difundiendo la información sobre Juan Nicolás, porque este bebé, en particular, es muy vulnerable”.

El bebé de dos meses tenía bronquitis y estuvo inconsciente por varias hora, según relató su madre Eric Gay - AP

Al día siguiente, el congresista demócrata logró contactarse con la familia de Juan para obtener más novedades. La madre afirmó que el bebé tenía bronquitis y que había estado inconsciente en las últimas horas. A pesar de esta situación, fue dado de alta.

En medio de esta situación, la mamá del bebé compareció ante un juez de inmigración, quién le confirmó que sería deportada. “Tanto Juan como su madre han regresado a Dilley y su futuro sigue siendo incierto. Nos preocupa profundamente que Juan y su madre sean deportados y que la salud de Juan siga deteriorándose. Su vida corre peligro debido a la monstruosa crueldad de ICE", relató el congresista.

La deportación del bebé y la reacción del DHS

En la noche del 17 de febrero, Castro confirmó que el pequeño fue deportado junto con sus padres y hermana de 16 meses. De acuerdo con el abogado de la familia, la agencia migratoria los expulsó al otro lado de la frontera de México con el dinero que tenían en su comisariato: US$190.

Joaquín Castro confirmó que la familia del bebé de dos meses fue deportada horas después de la comparecencia de la madre ante un juez de inmigración X/@JoaquinCastrotx

Debido al cuadro de salud que presenta el niño, el equipo del congresista está en contacto actual con la familia y con el ICE para exigir detalles específicos sobre su paradero y bienestar. “Solicitamos explicaciones a la agencia por esta monstruosa acción”, señaló.

En medio de los comunicados del congresista, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificaba la situación al señalar que fue decisión de la madre llevarse a su hijo bajo custodia y de no autodeportarse.

La agencia federal publicó un mensaje sobre el caso a través de X: “La madre decidió llevarse a su hijo bajo custodia. Decidió entrar y permanecer en el país de manera ilegal. Decidió no aceptar el vuelo gratis a casa”.