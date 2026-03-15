Le ganó al ICE: el guatemalteco que estuvo siete meses en un centro de detención y ahora es residente permanente

Un migrante guatemalteco fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una ciudad de Florida. Rogelio, de 39 años, lleva casi dos décadas en Estados Unidos y, desde el verano boreal, pasó siete meses bajo custodia de las autoridades federales antes de ser liberado. Ahora, continúa su trámite de estatus, tras convertirse en residente permanente.

El operativo del ICE para detener a un migrante de Guatemala en Florida

El 25 de junio de 2025, Rogelio salió del trabajo cuando se topó con agentes del Departamento de Policía del condado de Hendry, en la ciudad de La Belle. La excusa para deterlo tuvo que ver con que llevaba los vidrios polarizados en su camioneta, según remarcó Miami Herald. Al instante, un oficial le consultó por su licencia de conducir, a lo que el migrante guatemalteco respondió que no contaba con ese documento.

Poco después, el ICE se presentó en el lugar, detuvo al hombre y lo trasladó hasta la prisión del condado de Collier. A las semanas, fue llevado al Centro de Transición de Broward y permaneció allí durante siete meses, hasta que fue liberado el 18 de febrero de 2026.

(Archivo) Los agentes del ICE realizan operativos en las distintas ciudades de Florida X @EROMiami - X @EROMiami

Oriundo de Uspantán, Quiché, llegó a EE.UU. en 2007. Se casó con Yolanda, quien es ciudadana estadounidense, y tuvo dos hijos y tres hijastros, de entre 5 y 18 años actualmente, todos nacidos en territorio norteamericano.

Cómo evitó la deportación el migrante guatemalteco detenido por el ICE

Desde que ingresó a ese país, Rogelio intentó tramitar su estatus legal en EE.UU., a través de una legislación que facilita el camino a la ciudadanía estadounidense a los migrantes elegibles que cumplen una serie de requisitos.

El hombre contaba con presencia física y continua en Estados Unidos desde hacía más de 10 años, antecedentes de buen carácter moral en ese período y pruebas que demostraban que su potencial deportación causaría “dificultades excepcionales extremadamente inusuales" al cónyuge, padre o hijo de un ciudadano estadounidense o residente permanente.

Un juez determinó la suspensión de la orden de deportación de Rogelio Freepik

Su familia alegó un extenso tratamiento al que se somete una de las hijas de Rogelio, Daniela, de cinco años, quien nació con una afección cardíaca. La pequeña requiere tres sesiones por semana en visitas a especialistas, pero las condiciones se volvieron más complicadas cuando su papá quedó detenido, por lo que Yolanda únicamente pudo llevarla una vez a la semana.

En las audiencias judiciales, plantearon que tanto la deportación de Rogelio como el traslado de todos los miembros de la familia a Guatemala producirían dificultades económicas y organizativas en relación a la salud de Daniela.

Posee la green card: un camino a la ciudadanía estadounidense

Un juez aprobó la solicitud de Rogelio para cancelar el intento de deportación de EE.UU., lo que lo hizo convertirse en uno de los 4000 casos posible de suspensiones cada año, según el medio citado.

Vio aceptada su petición de green card y se abre un camino a la ciudadanía estadounidense Freepik - Freepik

En la actualidad, mientras espera la llegada de la green card, prefiere mantenerse a resguardo en su hogar, en medio de las políticas y medidas migratorias que incrementaron las redadas en territorio estadounidense.