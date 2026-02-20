Negocio redondo con el ICE: cuántos millones de dólares ganan quienes manejan los centros de detención

Las compañías The GEO Group y CoreCivic concentran la mayor parte de la gestión privada de centros para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los informes financieros de 2025 muestran ingresos récord impulsados por nuevos contratos federales y la expansión del sistema de detención.

The GEO Group registra ingresos récord tras los contratos federales

La infraestructura de detención migratoria en Estados Unidos comenzó a atravesar un proceso de ampliación financiado por asignaciones federales de gran escala luego de que Donald Trump comenzara su segundo mandato en enero de 2025.

comenzó a atravesar un luego de que Donald Trump comenzara su segundo mandato en enero de 2025. En este esquema, las empresas privadas operaron instalaciones donde permanecen personas bajo custodia administrativa mientras se resuelven sus procesos.

Los centros de detención del ICE son gestionados por empresas privadas

El crecimiento del negocio se dio tras el presupuesto aprobado por el Congreso que destinó decenas de miles de millones de dólares a detención y control migratorio. Parte de esos recursos se canalizó mediante convenios con proveedores privados.

Por medio de un comunicado oficial, GEO Group informó ingresos totales por aproximadamente US$2600 millones en 2025. La cifra supera los resultados del año anterior, cuando había reportado cerca de US$2430 millones.

Gran parte de estos recursos proviene de acuerdos con el ICE. La compañía estima que los contratos nuevos o modificados superarán los US$500 millones, lo que duplicaría sus ingresos asociados a detención migratoria.

“En 2025, logramos avances significativos para alcanzar nuestros objetivos financieros y estratégicos”, señaló George Zoley, presidente, director ejecutivo y fundador de GEO Group.

Sus proyecciones para 2026 sitúan los ingresos totales entre US$2900 y US$3100 millones.

The GEO Group opera 19 instalaciones para el ICE en todo EE.UU. National Federation of Federal Employees - National Federation of Federal Employees

El ICE sostiene que el uso de contratistas permite ampliar capacidad de forma más rápida y flexible que la construcción de instalaciones federales propias.

CoreCivic y el negocio de los centros de detención para migrantes

CoreCivic también registró incrementos relevantes en su facturación. Según su reporte anual, sus ingresos totales alcanzaron alrededor de US$2200 millones en 2025, frente a US$1960 millones en 2024.

Los contratos con el ICE explican gran parte de esta expansión. Solo en el último trimestre de 2025, la empresa obtuvo aproximadamente US$244.7 millones provenientes de esa agencia, más del doble que en el mismo periodo del año previo.

La utilidad neta anual superó los US$116 millones, lo que representa un aumento significativo respecto al ejercicio anterior.

“Cerramos 2025 con un sólido desempeño financiero, lo cual no habría sido posible sin el enorme esfuerzo de nuestro personal profesional y la confianza de nuestros socios gubernamentales”, dijo Patrick Swindle, presidente y director ejecutivo de CoreCivic. “Prevemos que 2026 será un período de continua mayor demanda por parte de nuestros socios gubernamentales federales, estatales y locales”, señaló.

Algunos centros administrados por CoreCivic producen ingresos anuales propios. El procesamiento de California City podría generar cerca de US$130 millones cuando opere a plena capacidad, con 2560 camas disponibles, durante el primer trimestre de 2026.

Otras instalaciones también representan contratos relevantes. El centro Diamondback tendría ingresos proyectados de aproximadamente US$100 millones anuales, mientras que el complejo de West Tennessee rondaría los US$30 millones.

La rentabilidad depende del número de plazas ocupadas, conocido en el sector como “camas de detención”. Cuanto mayor es la población alojada, mayor es el flujo de pagos gubernamentales.

CoreCivic opera al menos diez centros de detención del ICE Instagram Core Civic

Expansión de la capacidad nacional de detención

La política migratoria vigente busca aumentar la capacidad total del sistema. De acuerdo con un reporte de The Washington Post, las estimaciones indican un incremento desde unas 50.000 plazas hasta más de 107.000 mediante la apertura o reactivación de instalaciones.

Este crecimiento incluye la puesta en funcionamiento de centros que permanecían inactivos y la construcción de nuevos espacios. También se utilizan estructuras temporales para ampliar la capacidad en periodos de alta demanda.

Las empresas privadas gestionan la mayor parte de estas plazas. TRAC Immigration calcula que alrededor del 86% de las personas detenidas por el ICE se encuentran en instalaciones operadas con fines de lucro.

Cómo funciona la relación entre el gobierno y los contratistas

El modelo se basa en acuerdos de prestación de servicios. Las compañías proporcionan infraestructura, personal, alimentación, seguridad y programas internos, mientras que el gobierno paga por cada plaza disponible u ocupada.

Existen contratos directos y convenios con autoridades locales o estatales que subcontratan a los operadores privados. Este mecanismo permite ampliar rápidamente la capacidad sin construir instalaciones federales propias.

De acuerdo con el sitio oficial de CoreCivic, algunos centros incluyen oficinas legales, servicios médicos y tribunales migratorios dentro del mismo complejo. Estas funciones buscan concentrar los procedimientos en un solo lugar.