Liberaron a la migrante hondureña esposa de un soldado, pero sigue con orden de deportación vigente

Un sargento del Ejército de Estados Unidos, Matthew Blank, intenta frenar la deportación de su esposa, Annie Ramos, una joven hondureña de 22 años que fue liberada este martes de un centro de detención migratoria en Louisiana, donde permaneció casi una semana tras haber sido arrestada dentro de una base militar días después de casarse. El caso generó repercusión pública por el impacto de las políticas migratorias en familias de militares, en un contexto de endurecimiento de las deportaciones bajo la administración Trump.

Liberaron a la esposa del militar, pero aún puede ser deportada de EE.UU.

Pese a haber recuperado la libertad, la situación migratoria de Ramos sigue sin resolverse, informó LA Times.

Sobre ella pesa una orden final de deportación emitida en 2005, por lo que aún podría ser expulsada del país si no logra reabrir su caso o acceder a algún alivio migratorio.

El traslado a una base en Louisiana para iniciar trámites migratorios terminó con la intervención de agentes federales y su posterior custodia Captura de Today

La joven, que vive en Estados Unidos desde que tenía menos de dos años, aseguró tras su liberación que buscará regularizar su estatus mientras continúa sus estudios de bioquímica y su vida junto a su esposo.

Annie Ramos fue a la base de Fort Polk el jueves 2 de abril de 2026 con el objetivo de iniciar los trámites para acceder a beneficios militares y avanzar hacia la residencia. En ese momento fue detenida.

El DHS indicó que Ramos no tiene estatus legal en el país norteamericano

La situación se enmarca en la política de deportaciones masivas impulsada por la administración de Donald Trump.

Los expertos legales señalan que estas medidas eliminaron la práctica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de aplicar criterios de flexibilidad hacia familiares de militares.

El DHS indicó que Ramos no tiene estatus legal en el país norteamericano y afirmó que la administración “no va a ignorar el Estado de derecho”.

Margaret Stock, abogada especializada en leyes migratorias militares, indicó que antes del endurecimiento de las políticas impulsadas por Trump estas situaciones solían resolverse mediante ciertos mecanismos.

Entre ellos, el “parole in place” o la acción diferida, que permitían a cónyuges de militares en servicio activo obtener estatus legal.

El escenario empeora porque en abril de 2025, el DHS eliminó una política vigente desde 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar directo como un factor relevante para evitar medidas migratorias.

La normativa actual establece que esa condición, por sí sola, “no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias”.

Quién es Annie Ramos y cuál es su situación migratoria

Ramos ingresó a Estados Unidos en 2005, cuando tenía menos de dos años. Ese mismo año, su familia no se presentó a una audiencia migratoria, lo que derivó en una orden final de deportación.

En 2020, solicitó acceder al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Su esposo explicó que el trámite permanece “en suspenso” debido a disputas legales sobre la continuidad del programa.

Por su parte, Stock afirmó que el procedimiento resulta contradictorio y señaló que “no tiene sentido” deportar a personas que buscan regularizar su situación.

Además, advirtió que estas medidas afectan la moral y la preparación de los soldados.

Críticas por la detención de familiares de militares en EE.UU.

En septiembre, más de 60 miembros del Congreso enviaron una carta al DHS y al Departamento de Defensa en la que advirtieron que la detención de familiares de militares “traiciona las promesas hechas a quienes cumplen un rol clave en la seguridad nacional”.

Las medidas migratorias vigentes restringen beneficios que antes contemplaban a familiares de uniformados en servicio activo Captura de Today

Organizaciones como Foreign-Born Military Spouse Network señalaron un aumento en casos similares.

Su directora, Lydiah Owiti-Otienoh, indicó al medio que las restricciones migratorias alteran el equilibrio de las familias militares y sostuvo que “si las familias militares no son estables, la seguridad nacional no es estable”.

El drama del sargento que busca evitar la deportación de su esposa

La madre del sargento, Jen Rickling, describió a su nuera como una docente de escuela dominical y estudiante de bioquímica, y expresó que la adoran.

Blank afirmó que esperaba comenzar una vida junto a su esposa en la base mientras cumplía su servicio.