Buenas noticias del DHS: eliminan el requisito de “salir un año del país” para agilizar las visas de estos trabajadores

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una nueva regla que reduce los tiempos de espera para miles de trabajadores religiosos en el extranjero. Así, la agencia elimina un difícil requisito de residencia que los mantenía fuera del país norteamericano.

El DHS elimina un requisito para la visa de los trabajadores religiosos

El DHS informó la emisión de una norma final provisional para las organizaciones religiosas y sus comunidades, que elimina la obligación de sus trabajadores, como sacerdotes, monjas y rabinos, de permanecer fuera de Estados Unidos por un año tras completar su período máximo de cinco.

Los ministros y no ministros con vocaciones y ocupaciones religiosas pueden entrar a EE. UU. temporalmente con el propósito de realizar trabajo religioso Freepik - Freepik

La nueva regla, que entró en vigor con el anuncio, reduce significativamente el tiempo de espera, ya que anteriormente, para solicitar una nueva visa R-1 de no inmigrante (con una nueva estadía máxima de cinco años), se debía haber estado físicamente fuera de Estados Unidos durante el año inmediatamente anterior a la petición.

El comunicado del DHS precisa que, si bien los trabajadores religiosos con visa R-1 aún deben salir de EE.UU., la norma establece que ya no existe un período mínimo de tiempo que deben residir y estar físicamente fuera del país norteamericano antes de solicitar la readmisión.

Por qué el DHS cambió el requisito de residencia fuera de EE.UU.

La agencia explica que la demanda de visas dentro de la categoría EB-4 (Inmigración basada en el empleo) ha superado la oferta durante muchos años y los cambios implementados por el Departamento de Estado en 2023 aumentaron significativamente los tiempos de espera.

Explican que los “retrasos han provocado que muchos trabajadores religiosos agoten su período máximo de estadía con estatus R-1.

Los trabajadores religiosos son elegibles para una visa de cuarta preferencia basada en empleo y se le considera un "inmigrante especial" Freepik

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) permite que ciertos inmigrantes especiales, como los de la categoría de cuarta preferencia, que estén físicamente presentes en Estados Unidos, ajusten su estatus al de residente permanente legal y obtengan una green card.

Un portavoz del DHS comentó: “Estamos tomando las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones religiosas puedan seguir prestando los servicios de los que dependen los estadounidenses”.

Visa R-1: así funciona el permiso para trabajadores religiosos

Un no inmigrante R-1 es un extranjero que entra a Estados Unidos temporalmente para trabajar al menos a tiempo parcial (un promedio de al menos 20 horas por semana) como ministro o en una vocación u ocupación religiosa y ser empleado por:

Organización religiosa sin fines de lucro en Estados Unidos.

Organización religiosa que esté autorizada por un titular de exención fiscal grupal para utilizar su exención fiscal grupal.

Organización sin fines de lucro afiliada a una denominación religiosa en EE.UU.

Un extranjero puede ser clasificado como trabajador religioso inmigrante especial con base en un empleo de tiempo completo en una organización religiosa Freepik - Freepik

Para calificar, el peticionario debe haber sido miembro de una denominación religiosa que tenga una organización religiosa sin fines de lucro de buena fe en Estados Unidos durante al menos dos años inmediatamente antes de presentar la petición.

Un empleador estadounidense potencial o existente debe presentar el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, en nombre de un extranjero que busca ingresar como ministro no inmigrante o trabajador religioso.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que puede otorgar el estatus R-1 por un período inicial de admisión de hasta 30 meses y extensiones posteriores de hasta 30 meses adicionales. El período total de estadía no puede exceder los cinco años (60 meses).