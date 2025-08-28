Golpe a los migrantes: el aliado de Trump que amenaza las visas de trabajo y pide que dejen de contratar extranjeros

Las visas de trabajo han permitido por varias décadas que miles de extranjeros sean contratados por empresas estadounidenses de forma legal, pero ahora un aliado de Trump y su administración amenaza con ponerles fin. En particular, a los permisos que se otorgan bajo el programa H-1B.

El secretario de Comercio de Trump amenaza las visas de trabajo

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, calificó a las visas H-1B de “estafa”. En una entrevista con Fox News, el funcionario federal, que lleva una estrecha relación con el presidente de EE.UU., explicó que habrá cambios en el programa, los cuales se podrían anunciar en próximamente.

The current H1B visa system is a scam that lets foreign workers fill American job opportunities.



Hiring American workers should be the priority of all great American businesses. Now is the time to hire American. pic.twitter.com/l27HEhF7C3 — Howard Lutnick (@howardlutnick) August 26, 2025

Lutnick compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una parte de la charla con la cadena de televisión, video que acompañó con el mensaje: “El actual sistema de visas H-1B es una estafa que permite que trabajadores extranjeros ocupen puestos de trabajo estadounidenses“.

Agregó que contratar trabajadores estadounidenses debería ser la prioridad de todas las grandes empresas del país. “Ahora es el momento de contratar estadounidenses”.

El secretario también compartió que esto forma parte del cambio masivo que impactará al programa y al beneficio de la residencia permanente, por el cual se otorga la green card.

La green card también se vería impactada: un exfuncionario apunta contra Lutnick

“Estoy involucrado en cambiar el programa H-1B porque es terrible”, indicó el empresario. Asimismo, señaló que bajo la Administración Trump se van a modificar ciertos lineamientos en la entrega de la residencia permanente.

El presidente Donald Trump y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, mantienen una estrecha relación Jacquelyn Martin - AP

“El estadounidense promedio gana 75.000 dólares al año, y el beneficiario promedio de la green card, US$66.000. Así que estamos tomando al cuartil inferior. ¿Por qué lo hacemos? Eso es lo que Donald Trump va a cambiar. Esa es la tarjeta dorada que viene. Vamos a empezar a seleccionar a las mejores personas para que vengan al país”, precisó.

El programa de la Gold Card pretende otorgar la residencia a extranjeros que inviertan US$5 millones en Estados Unidos.

Doug Rand, un exfuncionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) durante la administración de Joe Biden, dijo a Newsweek: “Parece que Lutnick simplemente no entiende la diferencia entre el estatus H-1B, que es temporal, y una tarjeta verde, que es para residentes permanentes”.

Añadió que tiene conocimiento de que la administración “está a punto de publicar una propuesta de norma que ponderaría la lotería anual de visas H-1B según los ingresos, con menores posibilidades para quienes se encuentran en el cuartil de ingresos más bajos”.

Hace unos meses, Trump presentó el prototipo de la tarjeta dorada y confirmó que incluirá su firma, nombre y rostro grabados en el plástico oficial X (@ABC)

“Lutnick parece estar dando que hablar sobre este cambio propuesto a la H-1B, y lo vincula con el concepto de la tarjeta dorada porque ambos se basan en el tema de favorecer a los inmigrantes con mayores ingresos”, sentenció el exfuncionario del Uscis.

El programa de visas H-1B: qué es y cómo funciona

El programa H-1B permite a empleadores en Estados Unidos contratar temporalmente a extranjeros en ocupaciones que requieren conocimientos altamente especializados, en campos como: arquitectura, ingeniería, matemáticas, ciencias físicas, ciencias sociales, medicina y salud, educación, especialidades empresariales, contabilidad, derecho, teología y artes.

Esta clasificación también se aplica a personas que desean realizar servicios en una ocupación, servicio de mérito y habilidad excepcional relacionada con un proyecto de investigación y desarrollo cooperativo del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), o servicios como modelo de mérito.

Esta categoría de visa se aplica a las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado en EE.UU. Freepik

Como trabajador con una visa H-1B, generalmente se puede ser admitido en el país por un período de hasta tres años. Este tiempo generalmente puede extenderse por un ciclo adicional de la misma duración, para un total de seis años.

