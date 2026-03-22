“¿Por qué te me vas?”: se despidió de su abuela entre lágrimas y salió de Cuba durante los apagones

“Nadie debería separarse de su familia por un gobierno”, fue el mensaje de la creadora de contenido Katherin minutos antes de subirse a un avión y emigrar de Cuba en busca de nuevas oportunidades. Su salida estuvo marcada por múltiples obstáculos, entre ellos el trámite de su pasaporte y la compra de combustible para trasladarse.

Cómo fueron las últimas horas de Katherin en Cuba

La creadora de contenido publicó su travesía a través de su cuenta de YouTube “Aprendedora”. Allí, calificó su salida como el “ritual de vida” que todo cubano debe pasar al intentar emigrar de la isla.

“Me quedan horas para intentarlo otra vez y yo les juro que si esta vez no me sale, me voy a quedar y me lo tomo como una señal. Voy a comprarme una casita cuando vuelva a ahorrar porque dinero ya no tengo", dijo la joven, quien aseguró que ese era su séptimo intento de salir de Cuba.

La cubana tuvo que vender su guitarra, la de su pareja Manuel, artículos de su mascota e incluso un paraguas para recaudar dinero.

Luego se despidió de sus familiares, entre ellos su abuela, quien no sabía que el viaje era inminente hasta que la vio con la mochila.

“¿Adónde te vas? Ay, mi niña, ¿por qué te me vas?”, le decía su abuela entre lágrimas.

La joven dejó a sus padres, abuelos y amigos para ir por su sueño en República Dominicana Youtube/Aprendedora

En medio de las despedidas, Katherin reflexionó sobre el dolor de dejar atrás a su familia y amigos, tras mencionar que desde 1959 más de dos millones de cubanos han emigrado, dejando “sillas vacías” en casi todas las familias.

“Esto es imperdonable”, dijo en relación con los cubanos separados por la situación política.

El día del vuelo de Katherin: cadena nacional e incertidumbre

A las cuatro de la madrugada del viernes 13 de marzo, Katherin salió de Santiago de Cuba vestida de verde como símbolo de buena suerte.

Debido a que su vuelo no salía de su ciudad natal, tuvo que trasladarse al aeropuerto de Santiago de Cuba, por lo que necesitó comprar 30 litros de combustible.

Con sentimientos encontrados y un pasaporte cubano que recibió días antes de su vuelo, llegó al aeropuerto y pasó por diferentes inspecciones.

Entre ellas, una revisión veterinaria para su perro Santi, quien viajó con ella en un transportador flexible.

A pesar de los nervios por los controles de seguridad y migración, lograron pasar con el equipaje. “Estamos en la sala de espera, no sé cómo, pero pasamos”, dijo con un poco de tranquilidad.

Durante su tiempo de espera, Miguel Díaz-Canel realizó una cadena nacional donde confirmaba el inicio de las negociaciones con Estados Unidos. “No lo sabíamos, nos enteramos ahora”, señaló con sarcasmo.

Cómo fue su llegada a su nuevo hogar en República Dominicana

Katherin se despidió de Cuba con temor de no pasar migración en República Dominicana, su país de destino.

No obstante, tras un susto inicial en la aduana porque le revisaron las maletas, logró salir del Aeropuerto Internacional de Las Américas. “¡Estoy en República Dominicana!”, dijo con emoción.

La cubana se encontró en una ciudad con edificios altos y mucho tráfico, una realidad que describió como “irreal” tras su vida en Cuba. “Estos rascacielos son los más grandes que he visto en mi vida”, señaló.

Por el momento, se encuentra buscando empleo (ofreciéndose como creadora de contenido) y vivienda. Sin embargo, el apoyo de sus amigos en el país caribeño la impulsa a iniciar su nueva vida de cero.