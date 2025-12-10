Qué hacer cuando llegan los federales: el manual de las ciudades en el ojo de las autoridades migratorias de EE.UU.

El gobierno de Donald Trump ha incrementado los operativos en diversos estados y ciudades de EE.UU. Ante la llegada de los agentes federales de inmigración, las comunidades y organizaciones han elaborado manuales que los ayudan a vigilar y apoyar a sus vecinos.

El manual de las ciudades impactadas por los operativos de ICE y CBP

En las últimas semanas, ciudades específicas han sido impactadas por los operativos realizados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La protesta contra las redadas migratorias en Charlotte, Carolina del Norte, el 15 de noviembre del 2025 Erik Verduzco - AP

De acuerdo con CNN, los residentes de estas ciudades que han sido blanco de redadas antiinmigrantes han aprendido a documentar las acciones de los agentes federales de inmigración y a advertir de forma rápida y oportuna a sus vecinos, como parte de un nuevo modelo nacional de apoyo.

A través de diversas estrategias, las comunidades han llevado a cabo una resistencia organizada que surge en respuesta a las redadas migratorias bajo la administración Trump, con base en lo que ya ha pasado en otras localidades, como Los Ángeles, Chicago y Charlotte.

“La resistencia local también ha dado lugar a una red nacional informal de personas que se apoyan entre sí para aprender a contraatacar sin confrontación y a apoyar a sus vecinos en el proceso”, explica el medio citado.

Miles de residentes, incluidos padres y clérigos, han recibido capacitación de organizaciones para documentar de forma legal las acciones de los agentes federales, advertir a sus vecinos, y “desescalar” situaciones.

Las estrategias para enfrentar la llegada de los federales

La resistencia ha generado una red nacional de apoyo no violento, donde se implementan tácticas como el uso de silbatos para alertar sobre la presencia de agentes federales y la creación de patrullas proactivas cerca de escuelas, iglesias y otras áreas de interés.

Además de la vigilancia, las comunidades se organizan para garantizar que las familias afectadas tengan acceso a alimentos y que los niños inmigrantes se sientan seguros al asistir a la escuela, a pesar del temor generalizado a la detención.

La resistencia comunitaria ha generado una red nacional de apoyo no violento, donde se implementan tácticas para detectar la presencia de agentes Xu Jing - XinHua

CNN relata que las bocinas de los autos y los silbatos se han convertido en la “banda sonora” de la resistencia local. “Han aparecido cubos de silbatos gratis en los mostradores de restaurantes locales y en las afueras de centros comerciales populares”.

Es una de varias estrategias que algunos residentes de las ciudades impactadas por los operativos de las agencias de inmigración aprenden en capacitaciones conocidas como: “Defensa comunitaria”, “Vigilancia de ICE” o “Vigilancia Migratoria”.

El País documentó el trabajo de Lily Rodríguez, hija de migrantes y activista en Nueva York, específicamente en Queens, quien distribuye silbatos a los habitantes de la zona e instruye acerca de cómo usarlos: tres pitidos cortos avisan que hay agentes federales cerca, un silbido largo y continuo que están en detención de a alguien.

Organizaciones capacitan a la comunidad migrante en EE.UU.: miles se unen

En ciudades afectadas por la ofensiva inmigratoria, organizaciones locales y nacionales han capacitado a miles de personas para patrullar de forma proactiva las zonas cercanas a calles concurridas, iglesias, escuelas y guarderías en busca de agentes de inmigración.

Durante una capacitación virtual que se realizó en noviembre, Jill Garvey, codirectora de States at the Core, explicó que las patrullas tienen tres objetivos cuando presencian un arresto: “Documentar, apoyar y desescalar”, según refiere CNN.

Ciudadanos de EE.UU. protestan en contra de la persecución a los migrantes

“Deberíamos documentar todo lo que hacen. Queremos comprender mejor sus tácticas. También queremos documentar sus actividades cuando infringen la ley”, señaló la activista.

Añadió para el medio citado que el objetivo de estos grupos organizados no es interferir con una detención en curso, sino que exista responsabilidad para los agentes.

“Creemos que los agentes de ICE no actúan con tanta brutalidad o impunidad si saben que están siendo grabados y vigilados”, afirmaron.

La organización ha dado 7000 capacitaciones virtuales este año, más del 80% en los últimos dos meses. A dichos encuentros se han unido personas de diversos estados y ciudades estadounidenses.