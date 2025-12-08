Detenciones del ICE y la CBP en Nueva Orleans: cuál es el impacto de las redadas en los migrantes latinos

En las últimas semanas de 2025, la ciudad de Nueva Orleans, en Louisiana, se transformó en uno de los epicentros de las operaciones migratorias desplegadas por el Gobierno federal de Estados Unidos a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El despliegue federal: la operación “Catahoula Crunch” y sus primeros impactos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) inició un operativo que combina acciones del ICE y otras agencias federales, como la CBP, con el objetivo declarado de detener migrantes indocumentados.

Aunque el objetivo son los migrantes con antecedentes penales, solo 9 de los 38 arrestados en los primeros dos días eran criminales ADAM GRAY� - AFP�

El 3 de diciembre de 2025, se lanzó oficialmente la operación Catahoula Crunch en Nueva Orleans y áreas circundantes, que busca arrestar hasta 5000 personas en dos meses.

Se trata de un despliegue que involucra centenares de agentes federales que actúan en barrios con alta población inmigrante, estacionamientos públicos y calles abiertas, lo que a su vez genera temor entre comunidades latinas que conviven con una presencia policial inusual, de acuerdo a The Guardian.

Aunque el DHS sostiene que el foco está en “inmigrantes ilegales con antecedentes criminales”, informes revisados por Associated Press muestran que solo nueve de las 38 personas arrestadas en los primeros dos días tenían antecedentes penales más allá de delitos menores.

Repercusiones en la comunidad latina y reacciones locales

Las detenciones tuvieron un impacto inmediato en la vida cotidiana de los residentes latinos de Nueva Orleans. Grupos de defensa de inmigrantes, como Unión Migrante, denunciaron que incluso ciudadanos estadounidenses fueron detenidos temporalmente o perseguidos por agentes federales, lo que ha intensificado el clima de miedo.

El presidente del Concejo de Nueva Orleans, J.P. Morrell, expresó su preocupación por la falta de transparencia por las detenciones y la falta de información pública sobre cuántas personas han sido arrestadas y cuáles son sus antecedentes.

El DHS desplegó cientos de agentes federales en Nueva Orleans Gerald Herbert� - AP�

En respuesta a las tácticas, la alcaldesa electa de Nueva Orleans, Helena Moreno, demócrata e inmigrante mexicano-estadounidense, distribuyó la guía “Conozca sus derechos”, que insta a los migrantes a no correr, discutir ni resistirse si se les acercan los oficiales del ICE.

Además, aconseja mantener las manos visibles y, en el caso de una parada de tráfico, a preguntar si el oficial es de la policía local, del ICE o de la CBP.

La industria gastronómica teme por las redadas del ICE y la CBP

En Nueva Orleans, restaurantes y negocios que dependen en gran medida de trabajadores inmigrantes reportaron inquietud por la escasez de mano de obra y la posibilidad de que empleados sean detenidos sin previo aviso.

En declaraciones para Louisiana Illuminator, Jolie Gautreau, camarera de Blue Oak BBQ de Nueva Orleans, dijo que a raíz de los operativos comenzó a plantearse la pregunta sobre si seguir yendo al trabajo y arriesgarse a que la detengan o quedarse en su casa y no ganar dinero.

El monitoreo web del DHS en las redadas

Otro de los temas en medio del operativo Catahoula Crunch es que se reveló que el DHS monitorea en tiempo real las reacciones públicas, los foros de discusión y las protestas vinculadas a la avanzada migratoria, aun cuando apenas difundieron información básica sobre quiénes fueron arrestados y bajo qué criterios.

El sector gastronómico de Nueva Orleans depende en gran medida de la mano de obra migrante que hoy teme salir de sus casas RYAN MURPHY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Documentación analizada por AP reveló que los equipos estatales y federales llevan a cabo un seguimiento permanente de conversaciones en redes sociales y foros digitales.

El objetivo, según los informes internos, es identificar posibles amenazas contra los agentes y medir la reacción ciudadana frente a las detenciones.

“Confirma lo que ya sabíamos: esto no se trata de seguridad pública, se trata de generar caos y miedo y de aterrorizar comunidades”, dijo el senador estatal Royce Duplessis. Para él, el operativo alimenta “una narrativa enfermiza de estereotipos que presentan a los inmigrantes como violentos”.