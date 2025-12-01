Alerta en Nueva Orleans: qué se sabe de la ofensiva migratoria del ICE y la CBP que llegará a Louisiana

La administración Donald Trump pone en marcha la “Swamp Sweep”, una nueva ofensiva contra los migrantes ilegales. En específico, alrededor de 250 agentes de la Patrulla Fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) se unirán al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el sudeste de Louisiana, con foco en nueva Orleans, y partes de Mississippi.

Nueva Orleans: el foco del operativo migratorio del ICE y la CBP en Louisiana

La iniciativa estará comandada por Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, que ya estuvo a cargo de campañas antimigrantes en grandes centros urbanos como Chicago, Illinois; Los Ángeles, California; y Charlotte, Carolina del Norte, tendrá como objetivo principal la ciudad de Nueva Orleans.

Gregory Bovino comandará el operativo en Nueva Orleans y otras zonas de Louisiana Matt Kelley - FR171845 AP

En este contexto, abogados migratorios advierten que el clima de temor aumentó en la ciudad más poblada de Louisiana. El letrado Miguel Elias afirmó en diálogo con AP que su estudio comenzó a recibir una avalancha de consultas y que muchas se realizan de manera virtual porque los residentes “tienen demasiado miedo para presentarse en persona”.

Según relató, las familias empezaron a tomar medidas similares a las que adoptan antes de la llegada de un huracán:

Abastecerse de alimentos

Reducir las salidas

Organizar quién llevará a los niños a la escuela para evitar movimientos innecesarios

Sumado a ello, algunos negocios colocaron carteles de prohibición de ingreso para agentes federales de la CBP y el ICE. En tanto, grupos comunitarios impartieron talleres de derechos y capacitaciones para documentar la operación.

Estados Unidos despliega un enorme operativo migratorio en Louisiana Flickr/IC - Flickr/ICE

El apoyo del gobernador Jeff Landry al operativo de la CBP en Louisiana

El gobernador republicano de Louisiana, Jeff Landry, respaldó la llegada de los equipos de la Patrulla Fronteriza a Nueva Orleans, que fue calificada por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) como “ciudad santuario”, al acusarla de obstaculizar el cumplimiento de las leyes migratorias federales.

Lo cierto es que el estado de Louisiana tiene una postura completamente diferente a la de Nueva Orleans. Sin ir más lejos, la Legislatura local, dominada por republicanos, aprobó normas para obligar a las agencias locales a alinearse con la política migratoria de la administración Trump. Entre ellas, una ley que tipifica como delito “interferir o frustrar” los esfuerzos de las autoridades federales con una penalidad que incluye multas y hasta un año de prisión.

Otra de las medidas amplía el delito de malversación de funciones públicas, con penas que pueden llegar a los diez años de cárcel para funcionarios que no cumplan con requerimientos de organismos como el ICE. También prohíbe liberar a personas que “ingresaron ilegalmente o permanecieron de forma no autorizada” sin antes notificar a la agencia federal.

Gregory Bovino preocupa a las comunidades latinas de Nueva Orleans Nam Y. Huh - AP

En Nueva Orleans, el sistema carcelario local, que ha estado bajo la supervisión de un juez federal durante mucho tiempo, no coopera habitualmente con los agentes migratorios. Según precisó AP, la Policía municipal considera que la implementación de políticas migratorias excede su jurisdicción.

Los antecedentes de Gregory Bovino que preocupan a Nueva Orleans

La llegada de Bovino a Nueva Orleans hizo sonar las alarmas de la comunidad latina local, en gran parte debido a sus violentos antecedentes en otras ciudades que habían sido calificadas de “santuario” para migrantes.

En Chicago, por ejemplo, durante una de sus campañas, agentes federales descendieron en rapel desde un helicóptero sobre un complejo habitacional y dispararon balas de pimienta y gas lacrimógeno contra manifestantes.