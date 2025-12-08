Qué migrantes deberán pagar US$5000 dólares si son detenidos en EE.UU.

De acuerdo con lo que establece la ley de Estados Unidos, los migrantes ilegales en Estados Unidos pagar una “cuota de aprehensión” que fue dispuesta inicialmente con un valor de 5000 dólares. El monto se ajusta anualmente por inflación y la mitad de lo recaudado se destina al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A qué migrantes afecta la “cuota de aprehensión” de 5000 dólares

En su cuenta oficial de X (ex Twitter), el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, compartió los detalles de esta tarifa de aprehensión de US$5000. Según indicó, la norma se encuentra enmarcada en la sección 1815 del Título 8 del Código de los Estados Unidos.

El mensaje del jefe de la Patrulla Fronteriza sobre la cuota de aprehensión Captura

“A todos los inmigrantes ilegales mayores de 14 años que ingresen a EE.UU. sin control se les aplicará una tarifa de aprehensión de US$5000″, escribió el funcionario en la red social.

Además, mencionó que este cargo también se aplica para las secciones 2339 y 1324, que se refieren al alojamiento de terroristas y al tráfico y protección de extranjeros ilegales, respectivamente.

La norma que mencionó el jefe de la Patrulla Fronteriza establece una cuota de aprehensión para migrantes ilegales RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Por último, Banks enfatizó que no hay excepciones y aclaró que incluso aquellos extranjeros tienen un trámite abierto deberán pagar la cifra establecida.

“Este mensaje se aplica a todos los inmigrantes ilegales, independientemente de dónde ingresaron, cuánto tiempo hayan estado en EE.UU., su ubicación actual o cualquier procedimiento de inmigración en curso”, subrayó.

Qué dice la sección 1815 del Título 8, que habilita la cuota de aprehensión para migrantes ilegales

El texto oficial de la sección 1815 del Título 8 del Código de los Estados Unidos establece que:

La cuota de aprehensión no reemplaza a otras tarifas existentes que se puedan aplicar.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) debe exigir el pago a extranjeros ilegales detenidos.

Tiene un monto inicial de US$5000, dispuesto para el año fiscal 2025. Luego, se actualiza anualmente por inflación, aunque el DHS puede establecer una nueva cifra por decreto.

El 50% de lo recaudado por esta vía se destinará al ICE, que podrá disponer de los fondos libremente. La otra mitad se destinará al fondo general del Tesoro estadounidense.

El Título 8 de Estados Unidos establece una cuota de aprehensión que comienza en US$5000 X @USBPChief

Qué es el Título 8 del Código de los Estados Unidos

El apartado está incluido dentro de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Según el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), el Título 8 regula todo lo relacionado con “extranjeros y nacionalidad”.

A partir de sus disposiciones, EE.UU. determina quién puede entrar, permanecer y naturalizarse. También regula a los solicitantes de asilo, al tiempo que impone los castigos para migrantes que se encuentren en el país norteamericano de forma ilegal.

El Título 8 se reactivó el 11 de mayo de 2023, cuando volvió a entrar en vigor luego de un período de poco más de tres años. Donald Trump, durante su primer mandato, había decidido reemplazarlo por el Título 42 con la pandemia como justificación, pero la medida se retrotrajo en el gobierno de Joe Biden.