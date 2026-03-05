Quién es la venezolana campeona mundial de fútbol freestyle que migró a EE.UU. y encontró el éxito total

El fútbol significa mucho más que un partido de 90 minutos, trofeos y medallas. Es un deporte que despierta pasión y se expresa de múltiples maneras. Ese amor por el balón lo encarna Laura Biondo, una venezolana que emigró a Estados Unidos y descubrió su talento por el freestyle.

Cómo fue el camino de Laura Biondo hasta el fútbol profesional

Biondo nació en Caracas, Venezuela. A los diez años se mudó al país norteamericano y descubrió el fútbol femenino. Este entorno la impulsó a formarse como futbolista en la Academia Schulz de Boca Ratón, Florida.

Quién es la venezolana campeona mundial de freestyle fútbol que migró a EE.UU.

“Vi por primera vez el fútbol femenino en Estados Unidos y me encantó”, dijo la deportista en diálogo con Telemundo 51.

Tras terminar estudios, pudo jugar de manera profesional en la liga principal de Italia durante ocho años. Durante ese tiempo, estuvo en varios equipos como el Foroni, Bardolino y Valpolicella.

Cómo nació su conexión con el fútbol freestyle

Su historia con el fútbol freestyle tiene un componente familiar. Mientras Biondo profundizaba más en el fútbol femenino, su hermano veía comerciales de Nike (Joga Bonito) y videos de trucos en internet.

Ese contenido despertó la curiosidad de la venezolana y, desde pequeños, ambos pasaban horas viendo estas imágenes.

Laura ha batido un total de 15 récords mundiales a lo largo de su carrera Instagram/@laurabiondo

Años más tarde, la joven sufrió una lesión de rodilla que la dejó fuera del campo de juego. En ese tiempo que estuvo en el banquillo, se dedicó a observar a su hermano practicar los trucos que veían en internet, lo que la motivó a empezar a aprender esos malabarismos, según consignó Street Art Latam.

Aprender poco a poco estos trucos la motivó a dedicarse al freestyle. De esta forma, al recuperarse de su lesión, dejó el fútbol profesional y comenzó a entrenar de manera diaria en un estacionamiento.

Récords mundiales y carrera consolidada de Laura Biondo

En 2011 participó en el primer campeonato de freestyle para mujeres. Desde ese momento ha logrado múltiples podios, entre ellos un campeonato mundial, dos segundos lugares y seis terceros puestos en diversas categorías.

Asimismo, rompió un total de 15 récords mundiales, de los cuales siete se mantienen vigentes, según consignó el último reporte del Record Guinness:

Mayor número de toques de balón con los pies en una cinta de correr en un minuto (femenino).

Mayor número de toques de balón con la cabeza en un minuto (femenino).

Mayor número de trucos “clipper” de fútbol realizados en un minuto (femenino).

Mayor número de cruces de fútbol sentado en 30 segundos (femenino).

Mayor número de giros de cabeza en fútbol en 30 segundos (femenino).

Mayor número de trucos de control del balón “alrededor del mundo” realizados en un minuto (femenino).

Mayor número de trucos dobles de control del balón “alrededor del mundo” en un minuto (femenino).

Estos récords se suman a sus campañas con FIFA, UEFA, Sony, Ford y Google, más su participación en el Cirque du Soleil durante cuatro años.

Todo este repertorio refleja una trayectoria sin límites para Biondo, que prevé sumar muchos más minutos.

“Sin duda fue una oportunidad que me cambió la vida, no solo como atleta y artista, sino también a nivel personal. Realmente sales de tu zona de confort y superas tus límites”, dijo.