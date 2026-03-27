Novedades en el US Army: las nuevas reglas de reclutamiento permiten el ingreso hasta los 42 años

El Ejército de Estados Unidos publicó nuevas normas para atraer reclutas. Las novedades incluyen dos cambios importantes con respecto a los requisitos. En primer lugar, se modificó la edad límite para que un mayor rango de personas pueda aplicar. Además, se eliminó una exigencia sobre un waiver por cargos previos por drogas.

El Ejército de EE.UU. amplió la edad de reclutamiento a 42 años y eliminó un requisito

Oficialmente, el Ejército informó cambios en sus requisitos y reglas para reclutas, según un informe de The New York Times.

En medio del conflicto con Irán y en respuesta a tendencias de los últimos años, las autoridades militares dispusieron las nuevas normas.

El Ejército estadounidense aumentó el rango de edad para nuevos reclutas US Army - US Army

Estos son los cambios para aspirantes:

El límite de edad para el alistamiento aumenta de 35 a 42 años . Esta medida se alinea con otras similares que tomaron la Fuerza Aérea y la Armada, instituciones con topes de 42 y 41 años respectivamente.

. Esta medida se alinea con otras similares que tomaron la Fuerza Aérea y la Armada, instituciones con topes de 42 y 41 años respectivamente. Reclutas con una sola condena previa por posesión de marihuana o parafernalia de drogas ya no necesitarán tramitar una exención, denominada como waiver, para enlistarse.

Con respecto a este último punto, la intención del Ejército es acelerar el proceso de reclutamiento y evitar demoras de los meses que toma el trámite. En esos retrasos, muchos candidatos terminan por abandonar y no enlistarse.

Quienes impulsaron el cambio aseguran que el incremento de la edad permite al Ejército atraer a personas con experiencia en áreas como ciberseguridad, logística y transporte.

Además, a pesar de que los candidatos mayores tienen menos posibilidades de superar la prueba física, hay una mayor tasa de retención de quienes entran con una edad más avanzada.

Estados Unidos modificó las normas para nuevos reclutas del Ejército Página oficial: US Army

Cambios en el Ejército: las metas de reclutamiento del Ejército estadounidense

Las nuevas reglas para aspirantes de la institución militar en EE.UU. responden a años en los que se experimentaron dificultades para alcanzar las cifras de reclutamiento planteadas.

Esto se vivió especialmente en 2022 y 2023. Aunque en el último año se superó la cifra esperada de 61.000 nuevos miembros, cuestiones como el envejecimiento de la población y que solo el 23% de los jóvenes cumplen con los estándares físicos y académicos impulsaron nuevas estrategias y los cambios recientes.

Guerra con Irán: EE.UU. asegura que los nuevos requisitos del Ejército no están relacionados

Aunque la novedad coincide con el conflicto bélico en Medio Oriente, las autoridades estadounidenses aseguran que el cambio no está relacionado con la guerra, sino con las cifras antes mencionadas.

A pesar de eso, semanas atrás, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartó la posibilidad de un draft militar para convocar a nuevos soldados a prestar servicio en el conflicto con Irán.

Concretamente, Leavitt dijo que por ahora no se tomará esa decisión, pero que el gobierno de Donald Trump no descarta ninguna medida en el contexto de la guerra.

En paralelo, el Ejército considera que las inversiones en publicidad y los programas para ayudar a preparar físicamente a los aspirantes son herramientas clave para el reclutamiento.

En paralelo, el aumento del desempleo entre jóvenes de entre 16 y 24 años puede ser una oportunidad para atraer a más candidatos.