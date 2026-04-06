“Somos latinos, somos trabajo”: es hija de guatemalteca y fue aceptada en Yale y otras 14 universidades

La historia de Ohanna Carrascoza, hija de una pareja de migrantes guatemaltecos, ha trascendido las fronteras de California para convertirse en un símbolo de inspiración para la comunidad latina en Estados Unidos. Tras un arduo proceso de postulación, la joven estudiante recibió la noticia que cambiaría su vida: fue aceptada en 15 universidades de primer nivel, incluyendo varias instituciones de la prestigiosa Ivy League. Finalmente, Ohanna se decantó por la Universidad de Yale, cumpliendo así el sueño de formarse en la que considera “la escuela para los senadores del futuro”.

La reacción viral de la joven latina que fue aceptada por Yale

El video de su reacción, que ella publicó en su cuenta de TikTok para luego volverse viral, captura un momento de felicidad familiar. En las imágenes se observa a Ohanna frente a la computadora, acompañada por sus padres. Tras un instante de tensión absoluta, la pantalla confirmó su ingreso a Yale, desatando una explosión de gritos, llantos y abrazos. “No puedo creerlo”, repetía la joven mientras su madre y su padre la rodeaban, conscientes de que ese clic representaba la culminación de años de sacrificio.

Ohanna Carrascoza, hija de guatemaltecos entra a Yale

Más allá de la euforia del momento, el éxito de Carrascoza se fundamenta en una trayectoria de excelencia académica y un compromiso social profundo. Uno de los pilares de su aceptación fue el ensayo personal que presentó a las oficinas de admisiones, donde relató su experiencia como hija de inmigrantes. En el texto, Ohanna describió cómo desde pequeña debió asumir responsabilidades adultas para ayudar a su padre a navegar un sistema y un idioma que le eran ajenos.

“He puesto a un lado mi orgullo y lo he convertido en un objetivo. Me di cuenta de que quiero ayudar a los miembros de mi comunidad de la misma manera en que he ayudado a mi padre”, reza uno de los fragmentos más elocuentes de su misiva.

En su testimonio, la joven recordó cómo aprendió a utilizar computadoras y a redactar facturas para colaborar con el trabajo de su padre. “Mi esperanza es permitir que las niñas pequeñas abran sus regalos la mañana de Navidad con más ilusión por sus obsequios y menos preocupación por aprender qué es una factura”, escribió, subrayando la brecha que muchos hijos de migrantes deben cerrar para sostener a sus familias.

“Mis padres son mi inspiración de todo: somos latinos, somos trabajo”

Durante una entrevista con Univision, Ohanna profundizó sobre este vínculo y el peso de su herencia. “Mis padres son mi inspiración para todo. Sin ellos yo no estaría aquí en Estados Unidos. Cuando miro todo lo que han sacrificado, que dejaron a su familia y lo que les era familiar para venir a un lugar donde no conocían el lenguaje ni a la gente, solo para darnos un mejor futuro, entiendo que tengo que trabajar así de duro”, explicó la estudiante.

“Somos latinos. Somos trabajo. Tengo mucho orgullo por esto. Mi español no es perfecto. No es tan fácil para explicarlo... no es mi momento. Ellos estaban llevándome a todas las actividades. Sin ellos, nada de esto sería posible”.

A su labor familiar se suma una destacada participación en el programa “Teen Court”, una iniciativa donde jóvenes analizan casos reales de pares que han cometido delitos menores por primera vez. “Ayudamos a estos jóvenes para que puedan mantener su récord limpio. Si a mi edad ya puedo ayudar a mi papá con la tecnología y a estos jóvenes con sus casos, ¿qué más no puedo hacer?”, se preguntó con determinación.

Ohanna tiene grandes planes para su futuro

El futuro de Ohanna parece orientado hacia el servicio público y la justicia. Con la mira puesta en convertirse en abogada y, eventualmente, alcanzar la presidencia de la nación o un escaño en el Senado, la joven no olvida que su camino es también el de muchos otros. Su mensaje para quienes ven en su origen un obstáculo es tajante: “El ‘no’ nunca significa ‘no’ si tú crees que es un ‘sí’. Todo se determina en lo que tú quieres hacer y las ganas que le pongas”.

Ohanna, en una foto familiar junto a su padre

Además del esfuerzo personal, Carrascoza atribuye su logro a un componente espiritual y a la resiliencia característica de la cultura latina. “Mucho de esto es parte de mi fe en Dios. Mi mamá siempre me dice que yo haga lo posible y que Dios hará lo imposible. Siento que eso es lo que ha pasado en mi vida”, señaló emocionada.

La admisión de Ohanna en Yale no solo incluye una plaza en una de las aulas más exigentes del mundo, sino también una beca completa que reconoce su potencial y el impacto de su historia. Mientras se prepara para iniciar este nuevo capítulo en la costa este, Ohanna Carrascoza deja claro que su ingreso a la Ivy League no es solo un triunfo individual, sino un reconocimiento al trabajo incansable de una familia que apostó por la educación como la herramienta definitiva de progreso. “No es solo mi momento, es el momento de ellos también”, concluyó la joven.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.