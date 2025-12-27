Viajar a México o Canadá en diciembre de 2025: qué exige la CBP para volver a entrar a EE.UU.

Todas las personas que llegan a un puerto de entrada a Estados Unidos están sujetas a inspección por parte de los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Estos son los requisitos y documentos que se exigen para volver a entrar desde México o Canadá.

Qué se exige para volver a entrar a EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos explica que los documentos que se necesitan para ingresar a EE.UU. dependen de la nacionalidad, edad, los motivos del viaje, y si entra por tierra, mar o aire.

Además, para fortalecer la seguridad fronteriza, la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI, por sus siglas en inglés):

Establece procesos para comprobar la identidad y ciudadanía , de quienes cruzan las fronteras de EE.UU.

, de quienes cruzan las fronteras de EE.UU. Estas reglas de identificación se aplican a los viajes por tierra, mar o aire, desde Canadá, México, el Caribe y las Bermudas hacia EE.UU.

La mayoría de los ciudadanos extranjeros, que entran a EE.UU., reciben un Formulario I-94 en el puerto de entrada. Este documento electrónico registra las fechas de entradas y salidas de los visitantes.

Ciudadanos mexicanos que ingresan a EE.UU. desde México

Los mexicanos mayores o menores de edad, pueden presentar alguno de los siguientes documentos para ingresar a EE.UU. por tierra o mar desde México:

Pasaporte mexicano con visa estadounidense.

Tarjeta de Cruce de la Frontera (BCC, por sus siglas en inglés), también conocida como “visa láser”, “tarjeta de cruce fronterizo” o “formulario DS-150”.

La tarjeta BCC funciona para visitar las zonas fronterizas de EE.UU. por un máximo de 30 días. Sin embargo, si se presenta la tarjeta junto con un pasaporte, actúa como una visa y le permitiría ingresar a EE.UU. por tierra, mar o aire.

Requisitos para los ciudadanos mexicanos que ingresan a EE.UU. desde Canadá:

Para ingresar desde Canadá con una tarjeta de cruce fronterizo, se necesita un pasaporte válido. También se puede ingresar con el pasaporte mexicano y una visa estadounidense válida.

Requisitos para adultos canadienses

Para cruzar la frontera hacia EE.UU., los canadienses deben presentar alguno de los siguientes documentos:

Pasaporte canadiense.

Tarjeta del programa de viajero de confianza o “Trusted Traveler” como Sentri, Nexus o FAST.

Requisitos para niños canadienses:

Los niños canadienses menores de 16 años, que ingresan a EE.UU., desde alguno de los países fronterizos por tierra o mar, pueden presentar una tarjeta de nacionalidad canadiense.

Estadounidenses: requisitos para volver

Los ciudadanos estadounidenses también deben presentar documentos para volver a Estados Unidos, desde Canadá, México, el Caribe y las Bermudas. Esta es la lista de la documentación válida por la CBP:

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte.

Licencia de Conducir Realzada (EDL, por sus siglas en inglés).

Tarjeta del programa de viajero de confianza (Sentri, Nexus, FAST).

Tarjeta de identificación militar, si se viaja por órdenes militares.

Tarjeta de marino mercante del Servicio de Guardacostas, si viaja por trabajo.

Formulario I-872 (tarjeta de indio americano).

Tarjeta tribal realzada.

Requisitos para niños estadounidenses:

Los niños estadounidenses menores de 16 años que ingresan a EE.UU. desde alguno de los países fronterizos por tierra o mar, pueden presentar alguno estos documentos:

Certificado de nacimiento original o copia.

Certificado de naturalización.

Reporte consular de nacimiento en el extranjero.

Requisitos para militares de EE.UU.:

Los militares de las Fuerzas Armadas que viajaron por motivos oficiales, pueden presentar su tarjeta de identificación militar y las órdenes oficiales que recibieron.