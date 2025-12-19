La norma ya anunciada por la CBP que se empezará a aplicar el 26 de diciembre en los aeropuertos de EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) empezará a aplicar el próximo 26 de diciembre una nueva norma en los aeropuertos internacionales del país. Esta regla impacta a los extranjeros que viajan hacia y desde Estados Unidos.

Nueva regla de la CBP: el requisito para entrar y salir de EE.UU.

La norma final, que fue publicada en el Registro Federal en octubre, modifica las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para establecer que podrá exigir que todos los extranjeros sean fotografiados al entrar o salir de Estados Unidos.

La norma final autoriza a CBP a recopilar datos biométricos faciales de todos los extranjeros al llegar y salir por un puerto de entrada en EE.UU. CBP - CBP

Esta regla autoriza a la CBP, agencia que pertenece al DHS, a recopilar datos biométricos faciales de todos los no ciudadanos al entrar y salir de:

Aeropuertos

Puertos terrestres

Puertos marítimos

Otros puntos de salida de EE.UU. autorizados.

Además, elimina exenciones previas, que incluían a diplomáticos y la mayoría de los visitantes canadienses. También termina con las limitaciones a los programas piloto y amplía la recopilación de datos biométricos a nuevas modalidades de transporte, como la salida por mar, aeronaves privadas, entrada y salida de vehículos y salida de peatones.

Incumplimiento del requisito: qué pasará con los visitantes que no permitan la foto

De acuerdo con el aviso oficial, esta nueva medida permite a la CBP verificar con mayor precisión la identidad y la ciudadanía de la persona que llega o sale de EE.UU., al comparar la fotografía del viajero con información biográfica verificada asociada a una foto validada.

Según la nueva norma, se exigirá a todos los extranjeros que se tomen una fotografía al entrar o salir de Estados Unidos CBP - CBP

“El incumplimiento del requisito de ser fotografiado puede resultar en una determinación de inadmisibilidad o una violación de los términos del estatus del extranjero cuando la CBP requiera esta información para determinar la identidad u otra información migratoria”, advierte el DHS.

Diane J. Sabatino, subcomisionada ejecutiva interina de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, señaló que esta norma marca un hito importante en los esfuerzos por implementar con éxito el mandato de entrada y salida biométrica y fortalecer la seguridad de Estados Unidos.

Añadió: “Con el aumento de fondos para apoyar esta misión crucial, continuaremos expandiendo la biometría facial y la tecnología avanzada de verificación de identidad para asegurar e innovar aún más el proceso de entrada y salida por aire, tierra y mar”.

Cómo aplica la normativa de la CBP a residentes permanentes y ciudadanos

Aunque los ciudadanos estadounidenses no están cubiertos por esta norma, pueden participar voluntariamente. Aquellos que prefieran no someterse a este proceso pueden notificar al oficial de la CBP o a un representante de la aerolínea para que se les realice una inspección manual de su pasaporte.

De conformidad con esta regla, se pueden recopilar fotografías de todos los extranjeros, independientemente de su edad CBP - CBP

Para fines de viajes internacionales, los ciudadanos estadounidenses, incluidos los que tienen doble nacionalidad, deben usar un pasaporte de EE.UU. para entrar y salir del país.

Al respecto, la nueva regla explica que en los casos en que personas con doble nacionalidad no presenten los documentos de viaje adecuados, se podrá utilizar la biometría.

Para los efectos de esta regla, un ciudadano estadounidense o una persona con doble nacionalidad que se presente como de otro país será procesado como extranjero y la fotografía del individuo se conservará.

La regla también establece que, según la ley de inmigración, los residentes permanentes legales son extranjeros autorizados a vivir permanentemente dentro de EE.UU. Para los efectos de seguir las directrices, los titulares de una green card serán procesados ​​como extranjeros. Esto significa que se les tomarán datos biométricos faciales.