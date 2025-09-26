Monedas de US$1 de Charlie Kirk: así sería su diseño, según un nuevo proyecto de ley

Dos miembros republicanos de la Cámara de Representantes en Estados Unidos promovieron un proyecto de ley para acuñar 400 mil monedas en honor a Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre pasado en Utah. El diseño, revelado en fase preliminar, debe ser aprobado por el presidente Donald Trump.

El diseño de la moneda en honor a Charlie Kirk

August Pfluger, presidente del Comité de Estudios Republicanos y republicano de Texas, y Abe Hamadeh, congresista republicano de Arizona, impulsaron una medida para solicitar al Departamento del Tesoro estadounidense acuñar 400 mil monedas de plata de un dólar con el rostro de Charlie Kirk.

Charlie Kirk falleció el 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello en un evento en Utah CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

El activista conservador falleció a los 31 años poco después de recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento en la Universidad del Valle de Utah. Si se aprueba la iniciativa, Kirk se convertiría en el estadounidense más joven en ser conmemorado en una moneda de curso legal, según puntualizaron los impulsores en declaraciones remarcadas por Fox News.

El medio mencionado detalló que las monedas en honor a Kirk presentarían su rostro en una cara y la leyenda “Well done, good and faithful servant” (“bien hecho, buen y fiel servidor”) en la otra. A su vez, el nombre completo del activista estaría incluido, Charles James Kirk, junto al año 2026 y el lema de Estados Unidos.

La iniciativa para honrar a Charlie Kirk en una moneda de un dólar

“Fue un tesoro estadounidense”, expresó Hamadeh, con respecto a los motivos del impulso del proyecto de ley que tiene el objetivo de la conmemoración del activista asesinado el 10 de septiembre. Según el medio mencionado, las monedas se acuñarían sin costo para los contribuyentes y el diseño final debe ser aprobado por Trump.

Por su parte, Pfluger enfatizó: “Kirk fue un titán conservador, cuyo impacto transformador en millones de estadounidenses merece un reconocimiento permanente junto a los líderes y figuras más influyentes de nuestra nación”.

Los representantes republicanos Abe Hamadeh y August Pfluger promovieron el proyecto de ley house.gov

“Esta moneda conmemorativa convertirá a Charlie en el estadounidense más joven jamás inmortalizado en moneda de curso legal estadounidense. Un honor que consolida su extraordinario legado junto a los presidentes y padres fundadores que forjaron nuestra república”.

Ambos representantes elogiaron su liderazgo en Turning Point USA, bajo su fundación, y aseveraron que Kirk defendió los principios fundamentales de ese país para generaciones futuras.

Charlie Kirk murió a los 31 años y dos representantes republicanos piden honrarle en una moneda Alex Brandon - AP

Cuántas monedas conmemorativas se emitieron en Estados Unidos

La Casa de la Moneda de EE.UU. produce las monedas conmemorativas en virtud de la ley del Congreso y, desde 1892, se autorizaron más de 150 de este tipo. En tanto, una normativa que data de 1866 prohíbe utilizar la imagen de una persona viva.

El sitio web del Congreso estadounidense puntualizó: “Estas monedas celebran y honran al pueblo, lugares, eventos e instituciones. Aunque se consideran de curso legal, no se acuñan para la circulación general”. Las piezas están diseñadas para ser coleccionadas y para ayudar a grupos específicos a recaudar fondos.