Mostró cuánto salía un trago en un hotel de Disney y generó un escándalo

Un hombre llamado Stephen pasó unos días en Disneyland, en California, para despejarse de su rutina. Se hospedó en el Grand Californian Hotel & Spa y, luego de recorrer el restaurante, se encontró con el menú de “delicias navideñas” de este año. Encantado, sacó su smartphone y tomó algunas fotografías para compartirlas con sus seguidores. La experiencia fue genial, hasta que se dispuso a pedir su bebida favorita. Allí, le mostró a la comunidad virtual su frustración encontrar su trago favorito, pero darse cuenta de que era de las más caras disponibles.

A través de su cuenta de Twitter, @cstephens2 escribió que no valía la pena gastar más de US$185 por un Waffle Shot (tal el nombre de la bebida). “Estoy molesto por los Waffle Shots; parecen igual que el fondo de un cono de helado... Me gustan mucho estos tragos y creo que servirlos en buena cantidad hace una mejor combinación para el alcohol que contienen”, escribió.

La bebida por sí sola cuesta US$11 y se puede fabricar a base de una gran variedad de destilados, así como de otros productos sin alcohol. No obstante, en el menú también hay una opción para agregarle un shot de 1,5 onzas de Remy Martin Louis XIII Grand Champagne Cognac. Es aquí donde se genera la controversia, dado que ese agregado de cognac cuesta US$185 porque cada botella del licor tiene un valor aproximado de US$4000, según The New York Post.

El tuitero mostró los precios y la variedad de licores del waffle shot @cstephens2/Twitter

Por otro lado, más allá de la molestia por el alto costo de las bebidas, el hotel ofrece dulces, como galletas de jengibre con la clásica forma de Mickey Mouse que vale la pena probar, según Stephen, así como una gran diversidad de panes y souvenirs temáticos, para aquellos que quieran llevarse un recuerdo.

El hotel también ofrece una gran variedad de galletas y panes @cstephens2/Twitter

Los fanáticos de los personajes de Walt Disney, Lucasfilm y Pixar que quieran visitar la casa de Mickey y Minnie deben tomar en cuenta que los precios de las entradas aumentaron a principios de este mes, según informó Dailymail. Ahora los boletos tienen un costo de US$189, en comparación con los US$166 anteriores.

Durante la última década, Disney invirtió más de US$31.000 millones en sus parques temáticos. Eso provocó los aumentos en las tarifas de ingreso. No obstante, el reclamo de algunos turistas es que, a pesar del alza en los costos, el parque sigue teniendo tiempos de espera para el ingreso mayores a los 30 minutos.

En Disney World, de Orlando, también habrá cambios. Los visitantes podrán disfrutar del Splash Mountain solo por unas cuantas semanas más, antes de que se sustituya por una nueva atracción: Tiana’s Bayou Adventure.

Un peculiar código de vestimenta

Sus bebidas y el costo de sus entradas no son lo único que mantiene inconformes a algunos fans del parque. En 2021, Disney recibió críticas de una fan que supuestamente violó el código de vestimenta de las instalaciones durante su visita. El momento quedó grabado en un video de TikTok publicado en la cuenta @jordyngraime, y logró viralizarse con más de cuatro millones de reproducciones.

Una joven se quejó de Disney por negarle la entrada con motivo de su vestimenta jordyngraime/TikTok

La creadora de contenido, de 20 años, explicó que el equipo de seguridad de Disneyland le pidió cambiarse la blusa porque mostraba la espalda. Incluso le ofrecieron gratis una camiseta del parque: “Supongo que a Disney no le gustan (las prendas reveladoras)”, escribió en aquel entonces. Sus seguidores la apoyaron y criticaron a la compañía por evitar que sus visitantes asistan cómodos a las instalaciones.

