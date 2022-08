Busco demostrar que “el olor a Estados Unidos” existe y muchos tiktokers la avalaron: “No lo discuto”

Una mujer mexicana consideró que existe “el olor a Estados Unidos” y decidió demostrarlo a través de un video de TikTok. Contó a todos sus seguidores la experiencia que ella vivió al viajar al país norteamericano y su manía de olfatear a todas las personas porque, al menos desde su perspectiva, tienen algo característico.

Después quiso imitar el aroma en su casa y compró todos los productos necesarios: un suavizante para la ropa y unas toallitas para la secadora automática. Se volvió viral porque muchos usuarios coincidieron en que la fragancia de este país sí existe.

La mujer, cuya cuenta es @sandraaaa.0, acudió a una tienda Costco ubicada en Chulavista, en San Diego, en busca de algún detergente o sustancia que le brindara a su ropa el toque que ella buscaba. Destapó y olfateó todos los aromatizantes que se le cruzaron, pero ninguno la convencía: “No, no huele mucho a Estados Unidos, le falta, le falta”, se le escuchó decir mientras acercaba su nariz a un contenedor.

Al fondo, una de sus acompañantes le preguntó que cómo sabía cuál era el aroma a Estados Unidos y ella respondió: “Estados Unidos tiene un olor... Y yo quiero llevarme el Suavitel que huele a Estados Unidos. Por ahí pasa la gente y me da el aroma”, especificó al considerar que era una fragancia especial y muy específica.

Así es el olor a Estados Unidos, según una mexicana

Después de convertirse en una catadora de suavizantes para ropa, encontró lo que buscaba: uno de la marca Tide. En videos posteriores, mencionó para todos sus seguidores que eso, combinado con el uso de algunas toallitas para secadora, sería lo que usaría para darle a sus prendas el olor del territorio estadounidense.

Este es el aromatizante ropa que la tiktoker eligió @sandraaaa.0/TikTok

De inmediato se volvió viral porque muchos usuarios pensaron igual que ella. La mayoría dijo que era real y que no se lo discutían para nada: “Confirmo, sí existe el olor a Estados Unidos”, “Yo llegando al gabacho (forma mexicana coloquial de llamarle a ese país) queriendo oler a Estados Unidos porque todavía huelo a México”, “Confirmo, mi esposo esta en USA y cada cosa que me manda huele bien rico. El olor a Estados Unidos existe y no pienso discutirlo”, “Pensé que solamente yo creía que existía ese olor”, “Si no voy, por lo menos huelo a Estados Unidos”, dijeron.

Y otros mexicanos mostraron comentaron en el posteo que extrañaban el perfume característico de su país. “Yo extraño el olor a México y tengo 50 años en Estados Unidos”, “Yo cuando paso por las pomadas en el mercado mexicano y sé que huele a México”, “Y los que estamos en Estados Unidos comprando Suavitel para oler a México, quién nos entiende”, escribieron.

Las toallitas con las que la tiktoker planeó hacer el aroma a Estados Unidos @sandraaaa.0/TikTok

Finalmente, algunos tiktokeros dieron el “secreto” por el que la ropa del país norteamericano tiene un aroma peculiar. Consideraron que todo se debe a la manera de lavado y secado, que no es el mismo que se utiliza en México.

“Lo que pasa es que la ropa la ponen en la secadora, por eso es que huele diferente a cuando le tienden en el sol. Es ahí cuando se les va el aroma (del suavizante)”, “Es que allá se usa más la secadora, y las toallitas que le ponen allá son muy especiales”, detallaron en las reacciones.