Mientras nadaba en un lago de Florida, una joven vivió una experiencia aterradora al enfrentarse a un caimán de casi tres metros de largo. La mujer practicaba esnórquel junto con un amigo el pasado fin de semana cuando el animal la atacó y la mordió en la frente, en un área recreativa cerca de Ocala que es favorita de los turistas por sus aguas cristalinas.

Marissa Carr disfrutaba de una tarde de domingo en el área recreativa de Alexander Springs previo al encuentro con el caimán. Tras el incidente, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) confirmó el ataque para FOX 35, quien entrevistó a la víctima.

En su testimonio, la mujer aseguró que el animal la tomó por sorpresa: “Me arranqué la máscara, me di vuelta y vi los dos ojitos que sobresalían del agua”. Su amigo, Shane, agregó que escuchó el sonido de un chorro de agua y luego vio al animal, por lo que se dio vuelta para asegurarse de que su amiga estuviera bien, convirtiéndose en testigo de una imagen que lo dejó sin palabras.

Un caimán de casi tres metros mordió en la cabeza a la joven mientras practicaba esnórquel Julie White

El amigo de la joven vio cómo su cabeza quedó atrapada dentro de la boca del caimán de casi tres metros de largo. Sin embargo, la víctima cree que el ataque no pasó a mayores gracias a que el animal no logró agarrarla bien: “No me dolió mucho en ese momento. Y luego, mientras corría hacia atrás y vi lo que era, fue entonces cuando lo sentí”.

Carr, que se describió como afortunada, explicó que el ataque ocurrió tan rápido que no se dio cuenta hasta mucho tiempo después. A su vez, le dio crédito a su máscara de esnórquel por salvarla de un peor destino: “Suena mal, pero morderme la cabeza es probablemente el mejor lugar, porque, si hubiera atrapado mi brazo, habría tenido un mejor agarre y podría haberlo perdido”.

Una fotógrafa del lugar capturó las sorprendentes imágenes

Julie White, una fotógrafa que vive en Pine Island, estaba allí cuando se dio el incidente. Le dijo a WINK News que había escuchado una conmoción en el agua y que tomó las imágenes. La mujer vio al caimán y notó que la joven acababa de salir del agua y que sangraba de la frente. Aunque estaba nerviosa, tenía su cámara en la mano y le hizo “clic”. White también habló con la mujer después del ataque y tras haber capturado el momento.

Marissa Carr, la joven que fue atacada, atribuye que el ataque no haya sido mayor a su máscara de esnórquel Julie White

La FWC indicó que un oficial contactó a un cazador de caimanes molestos, como se les denomina a estos reptiles que pueden causar problemas o representan una amenaza. El animal fue capturado, pero no se dio a conocer su destino.

“La FWC otorga la máxima prioridad a la seguridad pública y administra un Programa estatal de caimanes molestos (SNAP). El objetivo es abordar de manera proactiva las amenazas de los caimanes en áreas desarrolladas, al mismo tiempo que se conservan los caimanes en áreas donde se encuentran naturalmente”, describe su sitio web.

