Netflix vidente: cómo ver en Estados Unidos el nuevo catálogo de la plataforma, según el signo zodiacal

En plena temporada de Virgo, Netflix lanzó una nueva dinámica con la que sus usuarios podrán ver recomendaciones de películas, series y documentales, según su signo zodiacal. Este catálogo especial ya está disponible para usuarios de Estados Unidos.

Así se puede ver la propuesta de Netflix para toda la rueda zodiacal

Hace algunos días, la plataforma lanzó Your Zodiac Watchlist (La lista de tu signo zodiacal), en la que muestra un catálogo especial basado en las características de cada integrante del zodíaco, según Variety.

Netflix lanza un nuevo catálogo inspirado en cada signo zodiacal (Pexels/John-Mark Smith)

Con esta nueva dinámica, Netflix muestra a sus usuarios recomendaciones personalizadas, según lo que dictan los astros. El lanzamiento de la sección tuvo lugar el pasado 21 de agosto y se estrenó con las sugerencias para Virgo.

La compañía marca el inicio de esta era astral con el catálogo especial de cada signo que continuará actualizándose hasta el próximo 23 de septiembre. Por ejemplo, los Virgo son conocidos por su perfeccionismo y las series que recomienda la aplicación son: Animal Kingdom, Gambito de dama o Ahora me ves.

Las propuestas de Netflix para la temporada Virgo 2025

Netflix tiene disponible un catálogo especial que podría ser la mejor manera de resumir la personalidad y la filosofía de un Virgo, según Tudum. Además, comparte producciones con protagonistas nacidos bajo este signo zodiacal.

La lista con la que podrían identificarse las personas que nacieron entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre cuentan con cosas como atención al detalle, trabajo duro, emprendimiento y personajes que toman las riendas de cada situación para darle una solución.

Netflix presenta las mejores series y películas que describen la personalidad de un Virgo (Pexels/cottonbro studio)

También presenta historias en las que los protagonistas expresan abiertamente sus opiniones y tienen una naturaleza perfeccionista que en ocasiones los lleva a juzgar duramente a otros.

Según Netflix, las series y películas elegidas para este signo del zodíaco presentan creatividad, eficiencia, cálculo, visuales vívidos, una historia con diálogos ingeniosos y personajes decididos, con energías que se asocian a la era astrológica actual.

Algunos de los programas que están inspirados en Virgo, según la plataforma, son Tidying Up with Marie Kondo, La maravillosa historia de Henry Sugar, Focus y Marked. Mientras que las producciones con protagonistas de este signo son: , Una película de Beyoncé, Lutero: El sol caído con Idris Elba y Hustle, con Adam Sandler.

Otras recomendaciones que lanza Netflix de acuerdo con el signo zodiacal

Los otros 11 signos del zodiaco también tienen su catálogo personalizado, que se adapta totalmente a su filosofía de vida. Mansi Patel, directora senior de descubrimiento de productos de Netflix, declaró a CNN lo que el equipo busca lograr con los usuarios.

Las mejores recomendaciones de Netflix para cada signo del zodíaco (Pexels/Anastasia Shuraeva)

La ejecutiva dijo que el objetivo es que los suscriptores puedan explorar nuevos títulos que reflejen sus rasgos únicos con base en las descripciones astrológicas de los signos.

La directora precisó que es una forma divertida de adentrarse a un nuevo programa favorito, especialmente si el usuario lo percibe como una experiencia personal única o una historia que le permite verse reflejado en la pantalla.

Según Patel, desde el estreno de la última temporada de Black Mirror, que tuvo lugar durante Mercurio Retrógrado, el equipo de Netflix reflexionó sobre la influencia de los astros y cómo podrían crearse listas atractivas para cada grupo.

Algunas de las películas que se recomiendan para cada integrante del zodíaco son: