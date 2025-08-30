Calendario de pagos SNAP de septiembre en Nevada: cuándo inicia la distribución de los cupones

En el estado de Nevada comienza la distribución del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para octubre de 2025. Los cupones alimenticios son entregados las primeras dos semanas para todos aquellos beneficiarios, de acuerdo al último dígito del año de nacimiento.

En septiembre de 2025: cuándo se paga SNAP en Nevada

Cada estado cuenta con la facultad para determinar las fechas y métodos por los que se otorgará este beneficio. En el caso de Nevada, los depósitos se realizarán del día 1° al 10 de septiembre, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Los pagos de SNAP se realizan los primeros 10 días de cada mes

Por lo tanto, el calendario de pagos en “El Estado Plateado” queda de la siguiente manera:

El último dígito del año de nacimiento termina en 1: los beneficios están disponibles a partir del día 1° de cada mes .

. El último dígito del año de nacimiento termina en 2: los beneficios están disponibles a partir del día 2 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 3: los beneficios están disponibles a partir del día 3 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 4: los beneficios están disponibles a partir del día 4 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 5: los beneficios están disponibles a partir del día 5 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 6: los beneficios están disponibles a partir del día 6 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 7: los beneficios están disponibles a partir del día 7 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 8: los beneficios están disponibles a partir del día 8 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 9: los beneficios están disponibles a partir del día 9 de cada mes.

El último dígito del año de nacimiento termina en 0: los beneficios están disponibles a partir del día 10 de cada mes.

Requisitos para recibir SNAP en Nevada

De acuerdo con Benefits ChekUP, los requisitos para recibir este apoyo en el estado son los siguientes:

Ser residente de Nevada

Ser ciudadanos estadounidenses

Registrarse para trabajar

Cumplir con límites de ingresos y recursos

Contar con un Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés)

En caso de cumplir con estas cuestiones, las personas podrán iniciar con el proceso de solicitud de SNAP.

Las personas que soliciten SNAP en Nevada deben ser residentes del estado y ciudadanos estadounidenses

Cómo solicitar SNAP en Nevada

Los residentes interesados en ser parte del programa podrán enviar una solicitud electrónica o asistir a una oficina local: ubicadas en 2533 North Carson Street, Suite 200, Carson City, NV 89706-0240 o en 700 Belrose Street, Las Vegas, NV 89107-2235.

Una vez que se realiza la solicitud se contactará una persona de la División de Bienestar y Servicios de Apoyo (DWSS, por sus siglas en inglés) con los interesados para verificar toda la información relacionada con la cantidad de personas que viven en el hogar, ingresos, entre otras cuestiones, de acuerdo con Benefits ChekUP.

Posteriormente, las autoridades locales responderán a la solicitud. En caso de ser aceptada, se enviará por correo la tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (EBT, por sus siglas en inglés) a los beneficiarios, quienes reciben el apoyo monetario en dicho plástico.

Los beneficios SNAP se depositan en la tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (EBT, por sus siglas en inglés)

Cuál es el monto que recibe una familia en Nevada

El monto monetario que se otorga de SNAP se determina conforme a la situación económica e ingresos de la familia, pero sobre todo por la cantidad de personas que viven en el hogar.

De acuerdo con el USDA, los montos aproximados son los siguientes:

Una persona: US$292

Dos personas: US$536

Tres personas: US$768

Cuatro personas: US$975

Cinco personas: US$1158

Seis personas: US$1390

Siete personas: US$1536

Ocho personas: US$1756

A partir de la novena persona, se añaden US$219 adicionales.