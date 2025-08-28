Calendario de pagos SNAP en Texas: cuándo depositan los beneficios en septiembre

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), reveló el calendario de pagos para los beneficiarios de Texas en el mes de septiembre. El programa administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), comenzará con los depósitos durante todo el mes, de acuerdo con los dos últimos dígitos del número del Grupo de Determinación de Elegibilidad (EDG, por sus siglas en inglés).

Cuándo comienza la distribución SNAP de septiembre en Texas

El USDA informó que en el Estado de la Estrella Solitaria, los beneficiarios de este programa que fueron certificados después del 1 de junio de 2020 recibirán sus cupones de forma escalonada entre los días 16 y 28 de cada mes.

Las fechas de pago del SNAP para los beneficiarios de Texas (Freepick) (Freepick)

Las fechas se establecerán de acuerdo con los dos últimos dígitos del número del EDG y durante el mes de septiembre de 2025 los días de pago quedan de la siguiente forma:

00-03 o 54-57: recibirán el depósito el día 16 de septiembre.

04-06 o 58-60: recibirán el depósito el día 17 de septiembre.

07-10 o 61-64: recibirán el depósito el día 18 de septiembre.

11-13 o 65-67: recibirán el depósito el día 19 de septiembre.

14-17 o 68-71: recibirán el depósito el día 20 de septiembre.

18-20 o 72-74: recibirán el depósito el día 21 de septiembre.

21-24 o 75-78: recibirán el depósito el día 22 de septiembre.

25-27 o 79-81: recibirán el depósito el día 23 de septiembre.

28-31 u 82-85: recibirán el depósito el día 24 de septiembre.

32-34 u 86-88: recibirán el depósito el día 25 de septiembre.

35-38 u 89-92: recibirán el depósito el día 26 de septiembre.

39-41 o 93-95: recibirán el depósito el día 27 de septiembre.

42-45 o 96-99: recibirán el depósito el día 28 de septiembre.

Los hogares con SNAP que fueron certificados antes del 1 de junio de 2020 recibirán sus beneficios durante los primeros 15 días del mes con base en el último dígito del número de EDG los pagos serán:

0: el depósito estará disponible el día 1 de septiembre.

1: el depósito estará disponible el día 3 de septiembre.

2: el depósito estará disponible el día 5 de septiembre.

3: el depósito estará disponible el día 6 de septiembre.

4: el depósito estará disponible el día 7 de septiembre.

5: el depósito estará disponible el día 9 de septiembre.

6: el depósito estará disponible el día 11 de septiembre.

7: el depósito estará disponible el día 12 de septiembre.

8: el depósito estará disponible el día 13 de septiembre.

9: el depósito estará disponible el día 15 de septiembre.

El calendario establecido por el USDA contempla cada estado del país norteamericano, así como el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes Estadounidenses, aunque cuenta con apartados específicos para cada región que se desglosan según las leyes de cada distrito, territorio o estado.

Qué es el SNAP y cómo registrarse en Texas

Este programa está destinado a familias con ingresos inferiores al promedio y tiene el objetivo de ayudarles a pagar alimentos básicos con un depósito mensual a través de una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), según el USDA.

Las familias que buscan formar parte del SNAP deben cumplir con ciertos requisitos, según su estado (Pixabay) Pixabay

Los beneficiarios de la EBT pueden utilizar el dinero electrónico depositado como si fuese una tarjeta de débito. Para conocer el saldo de la tarjeta, el ciudadano deberá verificar su recibo de compras, ya que la mayoría de los supermercados incluyen esta información.

También podrán comunicarse con la oficina estatal del SNAP para conocer el saldo de su EBT o preguntar si pueden verificarlo a través de alguna aplicación móvil.

El registro al programa debe realizarse en las oficinas locales de cada estado, algunas entidades permiten que el proceso inicie en línea, por correo postal, por fax o en persona, y llevan a cabo entrevistas.

Requisitos necesarios para aplicar al programa

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS, por sus siglas en inglés) aclara que los interesados en aplicar al SNAP en su estado deben cumplir con estatus de personas en hogares con bajos ingresos que cumplan con la cantidad máxima de ingreso mensual.

Los beneficiarios del SNAP pueden comprar alimentos con su dinero electrónico (Freepick) (Freepick)

Algunos adultos entre los 18 y 54 años de edad que no tengan niños en su hogar también podrán ser parte del programa, aunque por un periodo limitado. Las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores podrían acceder al SNAP.