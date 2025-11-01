En Nevada: calendario de pagos del Seguro Social en noviembre de 2025

Más de 400 mil habitantes en Nevada son beneficiarios del Seguro Social y cada mes reciben un apoyo económico que les ayuda a cubrir sus necesidades básicas. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció cuáles serán las fechas de pago correspondientes a noviembre de 2025.

Cuándo pagarán los beneficios del Seguro Social en noviembre de 2025

Cada año, la SSA es la encargada de publicar el calendario completo de pagos para los depósitos del Seguro Social. A los beneficiarios se les asigna un día específico de acuerdo con su fecha de nacimiento y los programas en los cuales están inscritos.

La Administración del Seguro Social es quien publicó el calendario de pagos correspondientes a noviembre de 2025 (Social Security Administration)

De acuerdo con la agencia de gobierno, los habitantes de Nevada recibirán el dinero de noviembre en el siguiente orden:

Fecha de nacimiento del 1° al 10 : 12 de noviembre (segundo miércoles del mes).

: (segundo miércoles del mes). Fecha de nacimiento del 11 al 20 : 19 de noviembre (tercer miércoles del mes).

: (tercer miércoles del mes). Fecha de nacimiento del 21 al 31: 26 de noviembre (cuarto miércoles del mes).

En esta ocasión, las personas que son parte del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) no percibirán ningún pago durante noviembre. Por ese motivo, están programadas dos fechas para depósitos el próximo mes: el 1° y el 31 de diciembre.

Los nevadenses que están inscritos en el Seguro Social desde mayo de 1997 o antes, recibirán su dinero el 3 de noviembre.

Por último, quienes reciben el apoyo económico del Seguro Social y del SSI de forma simultánea deberán estar atentos a dos fechas distintas. Los beneficios del Seguro Social serán enviados el 3 de noviembre, mientas que los del SSI llegarán el 1° de noviembre.

¿Los depósitos del Seguro Social se verán afectados por el cierre de gobierno?

El actual cierre de gobierno de Estados Unidos afectará a millones de personas que dependen de beneficios gubernamentales. Ese es el caso de quienes reciben los cupones para alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

El cierre de gobierno terminará cuando el Congreso apruebe el presupuesto para el próximo año fiscal (Unsplash/Louis Velazquez)

El Departamento de Agricultura de EE.UU. anunció en octubre de 2025 que no se entregarán los pagos del SNAP en ningún estado del país en noviembre, como reportó LA NACIÓN.

Esta noticia preocupó a los estadounidenses, quienes se preguntaron si la misma situación perjudicará a otros programas federales. La SSA anunció en su página oficial que los depósitos del Seguro Social y del SSI continuarán sin interrupciones y sin cambios en sus fechas de entrega.

La única afectación será en las oficinas de la SSA, según la administración. Debido a la falta de financiación, la agencia no atenderá a las personas que acudan a sus instalaciones para realizar los siguientes trámites:

Reemplazo de la tarjeta de Medicare .

. Emisión de la carta de comprobante de ingresos .

. Actualización o corrección del registro de ingresos.

Quiénes pueden ser beneficiarios del Seguro Social en Nevada

Los programas del Seguro Social fueron creados para apoyar a las personas que perciben pocos o ningún ingreso, así como a quienes no pueden trabajar (de forma temporal o permanente) para recibir un salario estable.

El Seguro Social apoya a las personas que no pueden trabajar, como a los adultos mayores y a quienes presentan una discapacidad (Unsplash/Jon Tyson)

De acuerdo con la SSA, existen seis tipos de beneficios disponibles en Nevada y en el resto de EE.UU.:

Jubilación : para mayores de 62 años que hayan trabajado y pagado impuestos del Seguro Social durante al menos 10 años.

: para que hayan trabajado y durante al menos 10 años. Discapacidad : para personas con ceguera o una discapacidad y que hayan trabajado durante un tiempo determinado .

: para personas con ceguera o una discapacidad y que hayan . Sobreviviente : para familiares (cónyuges, hijos y padres dependientes) de alguien que pagó impuestos del Seguro Social antes de fallecer .

: para familiares (cónyuges, hijos y padres dependientes) de alguien que . Familiar : para algunos parientes de un individuo que recibe pagos por jubilación o discapacidad .

: para algunos de un individuo que recibe pagos por . Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI): para los individuos con pocos o ningún ingreso , que presentan una discapacidad o que sean mayores de 65 años .

(SSI): para los individuos con , que presentan una o que sean . Medicare: seguro médico para los mayores de 65 años y para las personas discapacitadas.

En Nevada, 480.128 personas jubiladas están inscritas en el Seguro Social y cada mes reciben un apoyo económico con un valor promedio de US$1906,36, según el medio financiero Kiplinger.