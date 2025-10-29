“No serán reembolsados”: la advertencia del gobierno en EE.UU. por el pago del SNAP en noviembre

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) advirtió que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) no se entregarían el 1º de noviembre debido al cierre parcial del gobierno. Algunos estados indicaron que destinarán fondos propios para cubrir esta ayuda para miles de familias, pero la administración federal señaló que “no serán reembolsados”.

Qué pasará con los pagos de SNAP del 1º de noviembre

En un comunicado publicado el fin de semana, el USDA indicó que “el pozo se ha secado” y que los beneficiarios de SNAP no recibirían el pago del 1º de noviembre por el momento. El organismo se refirió a la paralización de fondos federales en medio del cierre del gobierno que cumplirá un mes ese día y que afecta a casi 42 millones de personas que reciben esta ayuda mensual.

El aviso del Departamento de Agricultura de EE.UU. sobre el beneficio de SNAP en noviembre usda.gov

La administración federal remarcó a su vez que no utilizaría 5000 millones de dólares en fondos de contingencia a la preservación del programa SNAP en noviembre e indicó que “no están legalmente disponibles para cubrir los beneficios regulares”.

Según indicó Telemundo, al momento de la reapertura del gobierno, que se sitúa actualmente como el segundo más prolongado, los pagos de SNAP se entregarán de forma retroactiva.

Pero el USDA también advirtió que los estados no recibirán reembolsos por financiar esta ayuda nutricional a los habitantes de cada territorio.

Qué estados mantendrán los beneficios nutricionales de SNAP en noviembre

A pesar de la paralización de fondos federales, al menos ocho estados anunciaron medidas para otorgar las prestaciones de los beneficios SNAP a los miles de habitantes que los reciben cada mes. Estos son:

California : el gobernador estatal, Gavin Newsom, anunció la cooperación con el Departamento de Servicios Sociales y la aceleración de asignación de US$80 millones a bancos de alimentos.

: el gobernador estatal, Gavin Newsom, anunció la cooperación con el Departamento de Servicios Sociales y la aceleración de asignación de US$80 millones a bancos de alimentos. Colorado : la administración de Jared Polis solicitó al Comité Conjunto de Presupuesto la aprobación de US$10 millones adicionales.

: la administración de Jared Polis solicitó al Comité Conjunto de Presupuesto la aprobación de US$10 millones adicionales. Nuevo México : Michelle Lujan Grisham destinó US$8 millones a estos beneficios.

: Michelle Lujan Grisham destinó US$8 millones a estos beneficios. Virginia : Glenn Youngkin declaró el estado de emergencia en el territorio.

: Glenn Youngkin declaró el estado de emergencia en el territorio. Nueva York : la gobernadora Kathy Hochul lanzó una iniciativa de US$30 millones.

: la gobernadora Kathy Hochul lanzó una iniciativa de US$30 millones. New Hampshire : el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la administración de Kelly Ayotte coopera con los bancos de alimentos en el estado.

: el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la administración de Kelly Ayotte coopera con los bancos de alimentos en el estado. Minnesota : Tim Walz anunció la asignación de US$4 millones a bancos de alimentos.

: Tim Walz anunció la asignación de US$4 millones a bancos de alimentos. Louisiana: Jeff Landry firmó una declaración de emergencia para aportar ayuda a los beneficios SNAP.

Algunos estados promovieron medidas para mantener el beneficio SNAP a millones de personas Freepik - Freepik

Además de SNAP, otros beneficios en riesgo en noviembre

El cierre del gobierno de EE.UU. comenzó el primer minuto del miércoles 1º de octubre y ya se convirtió en el segundo más largo de la historia, tras el de 35 días que sucedió durante el primer mandato de Trump. Como consecuencia, se paralizaron ciertas funciones gubernamentales y fondos federales.

Así, además de SNAP, las autoridades advirtieron que el programa WIC también se encuentra en riesgo. Esta ayuda está destinada a las mujeres embarazadas y madres de niños de hasta cinco años en apoyo nutricional y atención médica. La organización sobre la iniciativa solicitó a la administración federal US$300 millones adicionales.

En tanto, los pagos del Seguro Social continúan durante el cierre parcial del gobierno.