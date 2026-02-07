Ni Nueva York, ni Florida: la ciudad de EE.UU. que destaca como la mejor para comprar casa en 2026

El mercado inmobiliario en Estados Unidos no evoluciona de manera uniforme, por lo que algunos estados y ciudades se perfilan como opciones más atractivas para comprar vivienda en 2026. Este año, una ciudad de Connecticut desplazó a Nueva York y Florida y se posicionó como el principal mercado inmobiliario del país.

Hartford, Connecticut, el principal mercado inmobiliario en 2026

Hartford, Connecticut, destronó a Buffalo, Nueva York, como el mercado inmobiliario más competitivo de Estados Unidos, luego de que la ciudad neoyorquina encabezara el ranking de Zillow durante dos años consecutivos.

Indianápolis superó a Nueva York y Florida como en principal mercado inmobiliario (Unsplash)

La capital de Connecticut ocupa el primer lugar debido a que su inventario de viviendas se encuentra 63% por debajo de los niveles previos a la pandemia, el mayor déficit entre las 50 áreas metropolitanas más pobladas del país.

Además, 66% de las viviendas se vendieron por encima del precio de lista, la proporción más alta del ranking, mientras que solo 16,5% de las propiedades registraron reducciones de precio, la segunda cifra más baja a nivel nacional.

Zillow había anticipado una apreciación del mercado inmobiliario en todo el país, y Hartford se ubicó entre las cinco ciudades con mayor crecimiento, con un aumento del 4,6% en el valor de las viviendas, el más acelerado del listado.

Para 2026, se prevé que Hartford mantenga el liderazgo, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado, estimado en 3,5%, de acuerdo con las proyecciones.

Los mercados inmobiliarios más favorables para los compradores en 2026

Aunque los últimos años han sido complejos para los compradores de vivienda, Zillow anticipa que en 2026 algunos mercados ofrecerán condiciones más equilibradas, con precios accesibles y menor competencia.

Principales mercados inmobiliarios para los compradores en 2026 (Zillow)

Según el análisis, estos son los 10 mercados más favorables para los compradores:

Indianápolis

Atlanta

Carlota

Jacksonville

Ciudad de Oklahoma

Memphis

Detroit

Miami

Tampa

Pittsburgh

En estas ciudades, los compradores pueden encontrar viviendas dentro de su presupuesto, con menos presión competitiva, mayor margen para negociar precios y más tiempo para tomar decisiones, lo que reduce el riesgo de entrar en pujas.

Indianápolis encabeza la lista al ofrecer la mejor combinación entre asequibilidad, crecimiento del valor de la vivienda y baja competencia, además de haber evitado los incrementos de precios más pronunciados durante la pandemia de COVID-19.

Qué hace que un mercado sea el ideal para los compradores

De acuerdo con el estudio de Zillow, existen tres condiciones que los mejores mercados inmobiliarios de Estados Unidos comparten para ser considerados como un escenario favorable para los compradores.

Hartford superó a Miami y Atlanta como los mejores mercados para los compradores (Unsplash)

Los tres aspectos principales son:

Enfriamiento de precios con potencial de crecimiento : el Índice de Valor de Viviendas de Zillow (ZHVI) muestra descensos mensuales, pero con proyecciones de aumento para el año siguiente.

: el Índice de Valor de Viviendas de Zillow (ZHVI) muestra descensos mensuales, pero con proyecciones de aumento para el año siguiente. Pagos mensuales asequibles : el pago hipotecario no debe superar el 30% del ingreso promedio local , un factor clave ante las altas tasas de interés .

: el pago hipotecario no debe superar el , un factor clave ante las . Mayor capacidad de negociación y menor competencia: un mayor inventario permite negociar precios y reduce la presión por adquirir una vivienda rápidamente.