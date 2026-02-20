Ni tráfico ni gasolina: cómo funcionan los barrios en EE.UU. hechos para moverse exclusivamente en carritos de golf

Dentro de EE.UU., existen barrios que se presentan como sitios donde los carritos de golf son la norma. Lejos del diseño para la movilidad en autos o camionetas, estas comunidades presentan un escenario en el que los residentes usan estos pequeños y prácticos vehículos para todo tipo de actividades cotidianas.

El carrito de golf como manera de pensar el transporte: así es la vida en estos barrios de EE.UU.

De acuerdo con un artículo de Golf Car Options Magazine, se trata de una tendencia que se replica en comunidades de distintos estados en el país norteamericano. En algunos casos, incluso se trata de sitios con más carritos que autos o que dependen casi enteramente de este vehículo que funciona a batería.

En distintos puntos de EE.UU., estos barrios presentan senderos y carriles para carritos de golf Guillermo Idiart

Lejos de un uso recreativo, la fuente sostiene que “se utilizan para ir al supermercado o al trabajo y reunirse con los vecinos“. En ese sentido, estos vehículos sirven para “recorrer senderos arbolados y rutas exclusivas” y ayudan a crear “un estilo de vida más tranquilo que atrae tanto a familias jóvenes como a jubilados”.

Entre las ventajas también se destaca que favorecen al sentido de comunidad y unión entre los vecinos, quienes pueden experimentar una conexión mayor al trasladarse de esta forma, con menos apuro.

Los carritos de golf predominan en The Villages (Nicole Craine/The New York Times) NICOLE CRAINE - NYTNS

Cuáles son los lugares de EE.UU. donde los residentes pueden trasladarse en carritos de golf

Además de mencionar los beneficios y las características de estos sitios, Golf Car Options Magazine también elaboró un listado con sus ubicaciones en específico:

The Villages, Florida: es conocida como la mejor comunidad en este ámbito, con más de 85.000 carritos para casi 150.000 residentes . Tiene más de 100 millas (160 kilómetros) de senderos que conectan la zona. Además, los residentes suelen personalizar sus vehículos.

es conocida como la mejor comunidad en este ámbito, con más de . Tiene más de que conectan la zona. Además, los residentes suelen personalizar sus vehículos. Sun City, Arizona : la ciudad precursora en este ámbito, con políticas que favorecen el transporte a través de carritos de golf desde 1960 . Está pensada como una comunidad para jubilados.

: la ciudad precursora en este ámbito, con . Está pensada como una comunidad para jubilados. On Top of the World, Florida : es un barrio que se ubica en la ciudad de Ocala , en el Estado del Sol. Tiene un tamaño de 13.000 acres (5260 hectáreas) y permite a los residentes hacer cualquier actividad diaria a bordo de estos vehículos.

: es un , en el Estado del Sol. Tiene un tamaño de y permite a los residentes hacer cualquier actividad diaria a bordo de estos vehículos. Peachtree City, Georgia : un suburbio en Atlanta que tiene 11.000 de estos vehículos . Apodada como la “ Ciudad del Carrito de Golf ”, tiene una red de 100 millas (160 kilómetros) de senderos que conectan barrios, escuelas y parques.

: un . Apodada como la “ ”, tiene una red de 100 millas (160 kilómetros) de senderos que conectan barrios, escuelas y parques. Hot Springs Village, Arkansas: tiene un entorno natural en las montañas Ouachita. Ofrece 30 millas (48 kilómetros) de senderos pavimentados que bordean 11 lagos y áreas boscosas.

En The Villages, Florida, los residentes personalizan sus carritos de golf y los usan para circular Guillermo Idiart

El pueblo de Florida donde circulan aviones y las calles funcionan como pistas

En el otro extremo de los barrios de EE.UU. donde los carritos de golf son la norma, en Florida existe un sitio que presenta una realidad completamente distinta.

En Spruce Creek, los aviones conviven con autos, bicicletas y peatones en las calles. Con un máximo de velocidad de 15 millas por hora (24 kilómetros por hora) para los vehículos terrestres, las aeronaves tienen prioridad en la circulación y pueden despegar o aterrizar en las calles.

Además, a lo largo y a lo ancho de esta zona se presenta una mezcla cotidiana entre casas y hangares, según presenta el sitio web oficial.