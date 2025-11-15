No es Nueva York: la ciudad de EE.UU. que tiene la mayor población de ratas

La propagación de ratas en Nueva York es un problema que preocupa a autoridades y ciudadanos hace décadas, sin embargo, no es la región más afectada de Estados Unidos. A través del análisis de datos clave sobre el traslado de los roedores y los servicios de fumigación, un informe reciente determinó que la ciudad de Los Ángeles, en California, es la que más sufre la problemática.

El peor problema de ratas de EE.UU.: la difícil situación en Los Ángeles

En un informe publicado el 28 de octubre, Orkin, empresa especializada en servicios de control de plagas, colocó a Los Ángeles por encima del resto. La nueva investigación quitó del primer lugar a Chicago por primera vez en una década. Para elaborarlo, los autores estudiaron los nuevos servicios relacionados con estos animales en residencias ocupadas por sus propietarios desde el 20 de agosto de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025.

Los Angeles es la ciudad que tiene el peor problema de ratas de EE.UU. Foto Freepik

Este año, California es el estado con mayor representación, con cuatro ciudades entre las 50 primeras. La posición líder es para Los Ángeles, pero también figuran los nombres de San Francisco (4°), Sacramento (19°) y San Diego (24°). La lista oficial es la siguiente:

Los Ángeles

Chicago

Nueva York

San Francisco

Hartford, Connecticut

Washington, D.C.

Detroit

Filadelfia

Minneapolis

Denver

De acuerdo con los expertos, los roedores se trasladan a otras zonas, atraídos por recursos como el refugio, alimento y agua. Con la llegada del frío, buscan un clima cálido y fuentes de alimento, y esta puede ser una razón por la que se mostraron tan frecuentemente en Los Ángeles en los últimos meses.

Los problemas de ratas de EE.UU. y los riesgos que representan

En líneas generales, estos animales comprenden un peligro para los propietarios, ya que roen paredes, cableado e incluso tuberías. Los dientes de una rata tienen una dureza de 5,5 en la escala de Mohs, por lo que son suficientemente fuertes como para destruir contenedores de basura de acero.

Además, son portadores de enfermedades para los humanos, como leptospirosis, salmonelosis, LCM, peste y tifus. Esto representa graves riesgos potenciales para la salud de los habitantes.

Por último, la rápida proliferación comprende una problemática acuciante. Las poblaciones de ratas pueden multiplicarse con una velocidad sorprendente, lo que ocasiona costosos problemas a los propietarios de inmuebles en el área, explica el informe.

Las ratas propagan enfermedades y representan un problema de salud para los ciudadanos de EE.UU. Unsplash

Las personas pueden prevenirse al observar ciertas señales antes de que el roedor aparezca, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Para ello, es importante inspeccionar periódicamente el interior y el exterior de una casa o negocio.

Los excrementos de estos animales se pueden encontrar en cualquier lugar al que hayan tenido acceso, pero son más comunes en armarios, cajones y otras zonas poco visibles. Además, los dientes dejan marcas distintivas, por lo que un buen indicador de que hubo actividad de roedores en la zona es prestar atención sobre este punto.

Los expertos indican que los propietarios deben evitar dejar comida sin vigilancia al aire libre para que el problema de ratas de EE.UU. no progrese BBC

Cómo evitar el problema de ratas de EE.UU.

Como medidas de prevención para evitar la aparición de los roedores, el sitio mencionado ofrece los siguientes consejos:

Proteger los puntos de entrada mediante el sellado de grietas, agujeros y huecos.

mediante el sellado de grietas, agujeros y huecos. Evitar dejar comida sin vigilancia al aire libre para mascotas o animales salvajes.

para mascotas o animales salvajes. Mantenerse atento a señales como excrementos , marcas de mordeduras o roces, madrigueras o ruidos de correteo. Evitar el desorden, ya que puede crear lugares donde las ratas aniden.

, marcas de mordeduras o roces, madrigueras o ruidos de correteo. Evitar el desorden, ya que puede crear lugares donde las ratas aniden. Reparar las fugas mediante la eliminación de las fuentes de agua y la reparación de grifos, tuberías o agua estancada que goteen.

mediante la eliminación de las fuentes de agua y la reparación de grifos, tuberías o agua estancada que goteen. Mantener los contenedores de basura en buen estado. Revisar si hay agujeros o daños en los contenedores exteriores, especialmente en la base, la tapa o los laterales.

Por último, los autores del estudio indican que si la persona observó señales de una infestación, es necesario que llame a los profesionales para evitar que empeore.